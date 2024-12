Ce mesaje a primit partenera lui Mihai Găinușă, după Asia Express: ”Nu credeam că lumea e așa de rea”. Oana Paraschiv, dezvăluiri despre plecarea din radio. Exclusiv

Partenera lui Mihai Găinușă rupe tăcerea, după ce a participat la Asia Express și a părăsit postul de radio la care a lucrat ani buni. Oana Paraschiv suferă de o boală care nu a putut fi diagosticată timp de trei ani, cu toate eforturile și determinarea ei. Un medic bun, însă, a dat de cap anxietății generalizate de care suferea Oana Paraschiv.

Cele mai grele momente din viață Oanei Paraschiv

Într-un interviu emoționant, oferit în exclusivitate pentru FANATIK, partenera lui Mihai Găinușă, Oana Paraschiv recunoaște că media este o lume foarte dură, mai ales când alegi să le expui. Participarea la Asia Express a făcut-o să vadă o altă față lumii, o față deosebit de rea. Lupta cu anxietatea generalizată, plecările de la radio, încrederea pe care a pierdut-o în anumiți oameni nu au îngenuncheat-o pe Oana, ci au făcut-o un om mai puternic. Nu ar șterge absolut nimic din trecutul ei, dar ar încerca să aibă mai puțină încredere in oameni dacă ar avea șansa s-o ia de la început.

“Este o lume dură, mai ales când te expui”

Tu ai ales televiziunea, radioul sau ele pe tine?

– Oana Paraschiv: Cred că e reciprocă treaba asta. Degeaba le-aș fi ales eu dacă nu mă doreau și ele pe mine (n.r. râde).

Ai regretat, vreodată, alegerea făcută? Nu este o lume ușoară, ai parte de multe provocări.

– Nu am regretat niciodată pentru că am ales cu sufletul. Poate nu e bine, dar la mine funcționează treaba asta. Dacă nu am sufletul împăcat nu ajung la un rezultat bun. Este o lume dură, mai ales când te expui așa cum am făcut-o eu.

Până la nu credeam că lumea e așa de rea. Dacă până atunci primisem doar mesaje drăguțe, odată cu Asia Express a venit o avalanșă de mesaje urâte.

Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

– Cel mai bun nu cred că a fost, urmează. Iar cel mai prost… ai tendința să spui că cel mai prost este atunci când se termină un proiect, . Lucrurile, însă, se întâmplă doar ca să te ducă în altă parte.

Am mai avut o pauză, când a plecat de la Kiss FM, dar momentele astea te pregătesc pentru altceva. Dețin și o doză mare de optimism care mă ajută de fiecare dată.

Oana Paraschiv, mai sinceră ca niciodată: „Pentru mine este cel mai sănătos mod”

Pari o femeie calmă, în afara emisiunii.

– Nu prea par (n.r. râde). Ați văzut la Asia Express cum m-am enervat. Acolo am fost de 1000 de ori mai nervoasă decât aș fi în București. Sunt omul care, atunci când se enervează și comunică acest lucru. Pentru unii poate să fie prea mult, dar pentru mine este cel mai sănătos mod într-o relație sau într-o prietenie. Nu e bine să stai, să strângi în tine, am văzut multe situații care nu s-au terminat bine.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– Nu aș șterge absolut nimic. Nu înseamnă că nu am suferit, că nu am trecut prin situații grele, dar dacă nu treceam prin ele nu eram azi aici.

Oana Paraschiv a primit diagnosticul de anxietate generalizată: “A durat foarte mult”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

– Cred că atunci când mi-am descoperit anxietatea. Am lucrat foarte mult cu mine, a durat foarte mult până să aflu ce diagnostic am, exact. Unii medici spuneau că așa sunt eu. Le spuneam că fac atac de panică și când înghit mâncarea.

Trei ani mi-a luat să găsesc un medic bun care să mă scoată din anxietatea generalizată pe care o aveam. A fost o perioadă foarte lungă, m-am luptat cu frici foarte mari.

Dacă ar fi s-o iei de la început, profesional vorbind, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Poate că nu aș mai avea încredere în oamenii pe care i-am considerat mentori. Când am avut mai mare nevoie de ei m-au lăsat baltă, s-au întors și au fugit. Toți pașii pe care i-am făcut, de la 20 de ani, m-au adus aici. Am luat-o treptat, am învățat foarte multe lucruri.

Poate aș încerca să fac mai multe. Am fugit de presa scrisă pentru că mi se pare că verbal mă exprim cel mai bine. Dar acum, dacă mă gândesc, m-aș duce și spre zona de scris.

Oana Paraschiv și celebritatea: “Asta mi se pare cel mai urât lucru în viață”

Te-ai simțit, vreodată, o celebritate?

– Doamne ferește, ce-i asta? Nici nu cred că pot să vorbesc despre celebritate, să păstram proporțiile (n.r. râde). Acum, da, mă cunoaște mult mai multă lume, mă abordează peste tot. În spital toată lumea mă știa, ba mă și luau la mișto dacă am vreo frică, că ce i-am făcut lui Mișu.

Nu mă consider celebră și cred că asta are legătură cu educația. Indiferent de cât de mult succes ai avea, la un moment dat. Am văzut multe și am observat cum se schimbă unii. Cunosc oameni la început de carieră apoi îi văd după ce au atins succesul, îi văd cum s-au schimbat.

Ăsta mi se pare cel mai urat lucru în viață. Fug cât pot de chestia asta. Cred că unii oameni au ajuns așa pentru că nu au educația necesară. Nu contează cât de sus ești, trebuie să te respecți pe tine, în primul rând.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Mi să pare că lumea știe, deja, prea multe lucruri despre mine. La un reality show îți arăți toate vulnerabilitățile. Oamenii inteligenți și-au dat seama cum sunt.

M-am apucat de box și, de când m-am întors din Asia, mă duc și la sală. Aveam și frică de efort exagerat, ziceam că nu mai pot respir dacă fac prea mult efort. După emisiune am rămas cu nevoia de a face mai mult, de a mă obosi, de a da organismului mai mult.