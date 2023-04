Ce meserie a avut Celentano din Las Fierbinți înainte să ajungă celebru. Adrian Văncică a muncit în străinătate pentru bani

Ce meserie a avut vedeta originară din Târgoviște înainte să ajungă celebru. Actorul, care a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, a muncit în străinătate pentru bani.

Ce loc de muncă a avut Celentano din serialul Las Fierbinți înainte să fie cunoscut. Adrian Văncică a lucrat în afara României

Celentano din serialul Las Fierbinți este unul dintre cele mai cunoscute personaje de pe micile ecrane, însă nu a fost dintotdeauna renumit. Înainte să devină vedetă Pro TV a avut un loc de muncă în afara României.

Renumitul a lucrat timp de un an în Coreea de Sud, perioadă care i-a prins foarte bine ulterior. Adrian Văncică a muncit într-un parc de distracții foarte mare, unde a intrat în pielea a numeroase personaje.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile.

Am lucrat într-un parc de distracții imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro.

Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intrăm în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o.

A fost o socializare bruscă pentru că eram acolo cu mai mulți ruși, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România”, a povestit la un moment dat actorul din Las Fierbinți, conform .

Adrian Văncică, proiecte în teatru și filme

Adrian Văncică a avut câteva proiecte în teatru și a jucat în câteva filme înainte de a pleca din România. a avut chiar și o mică emisiune la Pro TV, același post de televiziune la care lucrează acum.

A jucat cu nume mari din această industrie, însă spune că s-a terminat repede acea perioadă. De mai bine de 10 ani este prezent pe sticlă. În 2020 și-a dat demisia din Teatrul Nottara din București, unde a avut carte de muncă în intervalul 1996 – 2020.