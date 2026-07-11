Ce meserie a avut Ilie Dobre înainte să fie comentator sportiv. Puțini s-ar fi gândit la acest loc de muncă

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Într-un podcast de pe YouTube, Ilie Dobre a vorbit despre meseria pe care a avut-o înainte să fie comentator sportiv. Începuturile în radio nu au fost deloc ușoare, dar în cele din urmă eforturile sale au fost răsplătite înzecit.

Ilie Dobre, despre meseria avută când a terminat facultatea

Ilie Dobre s-a pensionat de la radio în anul 2018, în urmă cu ceva vreme povestind cum și-a descoperit această pasiune. Încă din clasele primare a știut că vrea să fie , când a auzit la radio un meci sportiv cu doi crainici. Cu toate acestea, inițial a urmat o altă cale profesională înainte de a ajunge în acest punct.

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A absolvit Liceul Pedagogic din Câmpulung Mușcel. Mai târziu, s-a înscris la Facultatea de Istorie a Universității București. Cu ani buni înainte de a ajunge la care l-a consacrat a avut un alt loc de muncă. Puțini oameni știu faptul că a lucrat ca profesor de istorie la Liceul de Petrol din Videle, județul Teleorman.

Perioada în care a fost la catedră în orașul muntean a fost una pe care nu o va uita niciodată. Întrebat cum era în calitate de dascăl a recunoscut că exigența a fost cuvântul după care s-a ghidat. În schimb, elevii l-au recompensat pentru că nu niciodată nu veneau la școală cu lecțiile neînvățate. De multe ori făceau acest lucru de frică, dar și din plăcere.

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„Într-adevăr, eram exigent. La mine se învăța și de plăcere, dar și de teamă. N-am lăsat niciodată niciun corigent, nici măcar pe trimestru. Nu am lăsat fiindcă nu era cazul, dar și eu nu eram chiar așa așa de exigent fiindcă era un liceu de petrol industrial, cum era pe vremuri”, a dezvăluit Ilie Dobre în podcastul .

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Ilie Dobre: ”Am intrat fără discuție”

„Eu trebuia să le precizez uneori la clasa a X-a că numele proprii se scriu cu literă mare. Da, asta asta era situația atunci. În schimb, elevii mă îndrăgeau. Eram exigent, dar și eram totdeauna de partea lor. Am avut acolo un elev care a luat Olimpiada pe țară de la Deva, din 1979, cu media 10.

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Vă dați seama? Eu aș fi vrut să mă duc, când eram elev, la Liceul Pedagogic din Câmpulung Muscel, prima școală normală de învățători din Țara Românească, acolo era o exigență teribilă. Eram șapte pe loc la admitere. Am intrat fără discuție, am avut medie de bursă”, a completat comentatorul sportiv.

Ilie Dobre a mai dezvăluit faptul că la admiterea la facultate erau 37 de elevi pe un singur loc. Din fericire, a intrat al treilea, fiind o persoană extrem de ambițioasă. În primul an de facultate a ajuns la radio, subliniind că la acea vreme asculta emisiunea „Fotbal minut cu minut”. S-a dus direct la șeful secției de sport, Gheorghe Minoiu.

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I-a spus că vrea să fie crainic sportiv, dar s-a lovit de o situație la care nu se gândise. Trebuia să treacă prin presa scrisă pentru a-și dovedi atracția pentru sport, neputând ocoli acest pas. Astfel, a publicat în „Viața studențească”, deținută de Ion Cristoiu și Nicolae Dan Fruntelată, și „Flacăra” a lui Adrian Păunescu.

Datorită pasiunii sale pentru sport a intrat în istorie. E trecut în Cartea recordurilor cu un „goooool” strigat timp de 35 secunde şi 6 zecimi fără respirație. Deține 10 recorduri mondiale, în anul 2014 primind premiul „Omul Anului în Media”, pentru promovarea sportului, a valorilor morale, a fair play-ului și a valorilor sociale în sport.

World Record Academy, cea mai cunoscută organizație din lume care certifică recordurile mondiale, l-a inclus în Hall of Fame (Galeria Gloriilor). De asemenea, l-a numit drept „Cel mai de succes comentator sportiv din lume”. De-a lungul timpului a comentat peste 1.700 de meciuri direct de pe stadion. A scris 45 de cărți.