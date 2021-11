Drumul spre celebritate nu a fost deloc ușor pentru Mihai Bobonete.

Acesta a lucrat în mai multe domenii înainte de a ajunge actor și câțiva ani a trăit într-o sărăcie lucie.

Acesta spune că de la fiecare job a învățat câte ceva și toate experiențele l-au ajutat să devină omul de azi.

Ce meserie a avut Mihai Bobonete înainte de a ajunge celebru. “Am avut noroc și șansă să ajung așa”

Actorul s-a născut la Craiova. Apoi s-a mutat împreună cu familia sa la Giurgeni, într-o fermă, pentru că mama sa era inginer agronom. După ce a terminat liceul s-a înscris la facultatea de Electrotehnică tot la Craiova.

ADVERTISEMENT

În toată această perioadă a încercat mai multe meserii pentru a se întreține. Prima dată a lucrat în cârciuma tatălui său, unde a fost ajutat de Mihai Rait.

“Prima oară am fost merchandiser la Colgate-Palmolive, aranjam săpunurile și așa… după care am fost vânzător de telefoane Zapp, care n-aveau semnal nicăieri, iar în actorie, primul meu job… am fost Furnicuța de la Domo. Aia cu capul mare, de burete”, a dezvăluit Mihai Bobonete

ADVERTISEMENT

De ce a venit Mihai Bobonete în București

După moartea bunicii sale, Mihai Bobonete a decis să plece din Craiova și s-a mutat la București. Primii ani au fost foarte grei, actorul fiind nevoit să trăiască într-o sărăcie lucie.

“Eram la facultate la Electrotehnică pe-atunci. Şi am zis să merg într-un loc care nu-mi place deloc: Bucureștiul. Moartea bunicii mele m-a influențat să găsesc alt drum și să las totul în spate. Am avut doi, trei ani foarte grei aici, de sărăcie lucie”, a mai spus acesta.

ADVERTISEMENT

Nu are studii de actorie, dar recunoaște că a avut mult noroc. A început să facă stand-un, iar prima poveste pe care a spus-o a fost chiar a lui. Drumul de la Craiova la Pitești.

“Atunci mi-am dat seama că trebuie să încep să inventez o lume în care să fiu altcineva, să reușesc să fac lumea să râdă mai repede, mai eficient și mai frumos.

ADVERTISEMENT

Amza Pellea i-a inventat pe Sucă și pe Nea Mărin. Și eu joc niște personaje în stand-up-urile mele, a mai spus Mihai Bobonete”, spunea