Ce meserie a avut Raluca Bădulescu înainte să devină celebră. Din ce își câștiga banii la 24 de ani

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai excentrice persoane publice din România. Trăiește viața la maxim și nu se teme să recunoască acest lucru. Iubește ceea ce face la Kanal D și îi este greu să se gândească la faptul că Bravo, ai stil! s-ar putea încheia. Totuși, pregătirea sa profesională este cu totul altă.

Unde a lucrat Raluca Bădulescu înainte de a fi celebră? Nu a rezistat decât trei luni în domeniu

Raluca Bădulescu este un adevărat personaj. Jurata Bravo, ai stil! nu încearcă să afișeze o imagine care nu o caracterizează. Are un stil vestimentar excentric, îi plac perucile, unghiile și genele false și nu se teme să spună exact ceea ce gândește.

De mai multe ori a recunoscut că la Kanal D se simte ca acasă, iar colegii săi i-au devenit familie. Face parte din echipa trustului de televiziune încă din anul 2016 și nu se vede altundeva.

Totuși, înainte să devină celebră, Raluca Bădulescu a avut o cu totul meserie. La vârsta de 24 de ani, după ce a terminat Facultatea de Litere, vedeta a lucrat trei luni ca și profesoară, însă și-a dat seama că nu i se potrivește deloc.

Raluca Bădulescu era mult prea indulgentă, motiva absențele elevilor săi și le înțelegea motivele pentru care lipseau. Astfel, a decis să se concentreze pe altceva.

„Primul job a fost de profesoară de limba romana, trei luni de zile la liceul Mihai Viteazul. Nu era de mine. A fost mișto, m-am distrat. Abia terminasem, aveam 24 de ani. Eram apropiați de vârsta cu cei de la liceu. Îmi plăcea, dar una e să râzi și să te distrezi și alta e ca elevii să învețe.

Înțelegeam că lipsesc de la ore. Eu eram profesoară de română și de engleză. Îi înțelegeam că n-au făcut rezumat, eram mai mult prietena lor și nu mergea așa. Am prins un 1 Martie și am fost la niște petreceri. Însă am prins alături de ei o petrecere. Era suficient sa spună ca lipsesc”, a povestit jurata Bravo, ai stil!,

Raluca Bădulescu: „Mie îmi plac hainele și bijuteriile”

Nu este un secret pentru nimeni că Raluca Bădulescu este adepta opulenței, îi plac hainele și bijuteriile care ies în evidență și mai ales să primească daruri. Recent, ea a dezvăluit că mariajul cu Florin Stamin a ajuns la final ș

În ciuda acestui lucru, vedeta a declarat că este în continuare fericită și își dorește să se bucure de viață, mai ales că ea și Florin Stamin vor rămâne prieteni.

„Mie îmi plac mult hainele, bijuteriile, pantofii, blănurile, diamantele, îmi place aurul…îmi plac toate, toate. Pe mine mereu ai să mă găsești fericită dacă îmi aduci un cadou din sfera asta … întotdeauna.

Important este că am ceva nou. Am primit și cadouri scumpe, de-a lungul timpului, din aceasta zonă, de care vă spuneam, dar și cadouri mai puțin scumpe.

Am mai primit, de la apropiații mei și plicuri din care să îmi cumpăr ce vreau eu, și pe acelea le accept cu mare drag. Orice cadou este binevenit la mine”, a spus Raluca Bădulescu într-un interviu acordat pentru Kanal D.