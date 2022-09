Ce meserie a avut Romică Țociu înainte de a fi celebru. Cum își câștiga banii

Ce meserie a avut renumitul înainte de a fi celebru. Cum își câștiga banii colegul lui Cornel Palade, care a fost eliminat în urmă cu câteva zile din reality show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici, difuzat la Pro TV.

Ce făcea Romică Țociu înainte de a fi cunoscut. Cum a câștigat primii bani

Romică Țociu și-a dorit de mic să îmbrățișeze o carieră în lumea artistică, dar până să ajungă în acest punct a avut mai multe meserii. Înainte de a fi celebru pe scenă a lucrat pe litoralul românesc, unde vindea gogoși.

„Primii bani i-am câștigat lucrând la mare. Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoși sau sucuri pe plajă. Am făcut parte şi din brigăzile artistice ale momentului.

În clasa a 12-a, la proiectul de final, pe care trebuia să îl scrii tehnic, eu am reuşit să îl scriu cu mâna liberă. Le scriam colegilor din armată felicitări şi tot felul de texte…

Am făcut de toate, crede-mă! Dintotdeauna mi-am dorit actorie. Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt.

După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze”, a mărturisit Romică Țociu într-un interviu pentru revista .

Romică Țociu, despre primul său spectacol. Când a fost

Romică Țociu a avut primul său spectacol în ultimul an de liceu, unde a prins rolul bufonului în piesa A douăsprezecea noapte. Ulterior, a început să joace alături de amatori.

A făcut acest lucru timp de 10 ani, a fost la toate marile festivaluri de umor din țară și a câștigat numeroase premii. Actorul a știut mereu că aceasta este meseria pe care vrea să o facă, mentorii săi fiind cei care l-au descoperit la grupul artistic CFR Craiova.

Mai exact, este vorba de persoane care au simțit încă din prima clipă că Romică Țociu are potențial și nu s-au înșelat deloc în această privință.