Ce meserie ar fi ales Cătălin Scărlătescu dacă nu devenea bucătar. Pasiunea ascunsă pe care o are juratul MasterChef: ”Sunt un mare fan”

Cătălin Scărlătescu se poate declara un om cât se poate de împlinit. A reușit să dea lovitura cu talentul său culinar și mai mult de atât, a devenit extrem de apreciat și în televiziune.

Ce meserie ar fi ales Cătălin Scărlătescu dacă nu devenea bucătar

Cătălin Scărlătescu a fost ani buni jurat al show-ului culinar Chefi la Cuțite de la Antena 1. De curând însă, acesta a semnat un contract cu Pro Tv, alături de cei doi colegi ai săi și va fi jurat MasterChef.

Și pe plan personal o duce destul de bine. Celebrul bucătar este într-o relație cu Doina Teodoru deja de trei ani de zile, iar cei doi se înțeleg de minune.

Și totuși ce meserie ar fi ales Cătălin Scărlătescu dacă nu ar fi avut șansa să devină bucătarul de azi? Se pare că acesta mai are o altă pasiune, dincolo de cea pentru domeniul culinar și anume către vin.

Juratul MasterChef recunoaște că dacă nu ar fi fost bucătar, ar fi vrut să fie somelier. Adoră vinul și nu neapărat gustul său. Acesta vrea să îl înțeleagă în momentul în care se bucură de el.

„Dacă n-aș fi fost bucătar, cred că mi-ar fi plăcut să fiu somelier. Sunt un mare, mare fan al vinului. Îmi place vinul din toate punctele de vedere. Nu neapărat să beau vin, cât să înțeleg vinul. Nu sunt fan al vinului de buturugă, sunt fan al vinului care are o poveste în spate, o poveste fantastică”, a dezvăluit el, într-un interviu acordat pentru .

”Asta a fost menirea mea, să muncesc”

Printre altele, Cătălin Scărlătescu a mai vorbit și despre drumul spre succes. . A fost nevoit să citească, să studieze, însă a crezut în visul său mereu.

Astfel, după ani întregi de muncă, acesta a reușit în mare parte ceea ce și-a propus. „Cel mai greu și cel mai rău a fost drumul. Dar asta a fost menirea mea, să muncesc. Noi, cei din generația 70-71, am fost pe muncă. N-aveam cum să păcălesc munca.

În momentul de față, sunt o grămadă de chefi care o fușeresc. Știu să facă 3-4 farfurii, intră pe Google, rezolvă Google-ul tot, gata! În primii ani, nu exista Google. Am avut cărți, mi-am cumpărat o grămadă de cărți. Eu am început cu nomenclatorul de la ONT cu copertele roșii, și acum îl am pe acasă pe undeva, plin de grăsime, de unsoare, de untdelemn…”, a mai dezvăluit el pentru sursa citată.