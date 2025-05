Ce meserie ar fi putut avea Maria Buză dacă nu ajungea la Teatru: „Pentru a-i face mamei o bucurie”

Maria Buză este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară și puțini și-o imaginează într-o altă postură. Totuși, înainte de a ajunge la Facultatea de Teatru, ea a bifat eșec după eșec.

Ce studii are Maria Buză

Maria Buză este împlinită atât pe plan personal, cât și profesional.

A bifat și roluri memorabile pe scena teatrelor și în cinematografie, astfel că este greu pentru cineva să și-o imagineze pe carismatica actriță activând într-un alt domeniu.

Dar această ipoteză ar fi putut deveni realitate, dacă ar fi fosta admisă la facultatea la care a dat prima dată admitere. „Imediat cum am terminat liceul, în anul 1987, și în anul următor, 1988, eu m-am pregătit pentru Academia de Studii Economice. M-am pregătit pentru că a fost dorința mamei”, a dezvăluit Maria Buză într-un interviu acordat pentru

Și-a încercat norocul la Agricultură

Așa a ajuns să se înscrie la Agricultură, sperând că din cele 300 locuri disponibile va fi al său. S-a pregătit pe ultima sută de metri și a luat note mari, dar nu suficient de bune pentru a fi admisă. Totuși, un profesor i-a sugerat că s-ar potrivi mai bine la actorie.

„Eu, pentru a-i face mamei o bucurie și pentru a-i da vestea mult așteptată, m-am dus și m-am înscris, împreună cu vreo zece fete din clasa mea. Toate ne-am dus să fim academice, economiste, și m-am înscris la Facultatea de Agricultură. Acolo erau vreo 300 de locuri, m-am gândit că un loc o-i prinde și eu, dă-l încolo.

Am învățat economie, geografie și matematică. La matematică m-am descurcat așa și așa, la economie am luat cea mai mare notă, pentru că eu, într-un timp atât de scurt, nu aveam cum să cuprind toată materia, învățasem fix lecția care mi-a picat la examen. La geografie m-am descurcat, am avut o medie destul de bună. Am mers să văd rezultatele și când să le văd, ce credeți, era să intru. Eram a doua sub bară”, și-a amintit Maria Buză.

A urmat pentru actriță un an în care a stat acasă și a învățat pentru admiterea la o altă facultate. De data aceasta a optat pentru Turism. „Mama mi-a spus că mă înțelege că nu m-am pregătit, însă mi-a mai spus că am un an la dispoziție pentru a învăța și a-mi încerca din nou norocul. M-am înscris și anul următor, m-am dus la Turism. Am picat, nu știam pe unde sunt”, a dezvăluit vedeta.

Cum a ajuns Maria Buză la Actorie

În ciuda încercărilor, Maria Buză a realizat că nu se potrivește deloc în aceste domenii. I-a îndeplinit, totuși, dorința mamei atunci când, câțiva ani mai târziu, a intrat la Actorie.

„Vedeți cum este?! Și anul acela chiar m-am pregătit. S-a întâmplat exact ce trebuia să se întâmple, eu nu aveam ce să fac în școala aceea, în facultatea aceea. Să mai spună cineva ceva, să mai spună mama mea ceva… Când am intrat la Facultatea de Teatru, la doi, trei ani după, a fost cea mai fericită. Deci, i-am îndeplinit până la urmă dorința”, a completat Maria Buză.