Ce meserie ar fi vrut Cabral dacă nu lucra în televiziune: “Mi-am dorit să salvez oameni”

Cabral a spus ce meserie și-ar fi dorit să aibă dacă nu ar fi avut o carieră în televiziune. Prezentatorul de la Pro TV ar fi vrut să facă ceva total diferit de actualul job.

Ce meserie ar vrut să aibă Cabral dacă nu lucra în televiziune

este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. Cabral se consideră o persoană altruistă, care își dorește să-i ajute și să-i salveze pe oamenii din jur.

Cu toate acestea, îndrăgitul moderator TV spune că nu a absolvit o școală de medicină din cauza comodității.

Prezentatorul emisiunii “Ce spun românii” ar fi vrut o carieră în medicină, dar s-ar fi rezumat la a fi șofer pe ambulanță în timpul liber.

Faptul că medicina durează foarte mult și vine cu un volum mare de informație l-ar fi speriat pe prezentator, care s-a gândit să devină măcar șofer pe ambulanță, dacă nu medic. În acest fel, Cabral ar fi dus oamenii rapid la spital, chiar dacă nu poate face mai mult.

În timpul liber este voluntar al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Mai exact, astfel de voluntari acordă primul ajutor înaintea sosirii ambulanței.

“Șofer de ambulanță, asta mi-am dorit să fiu! Deci eu mi-am dorit să salvez oameni, numai că, după ce am înțeles ce înseamnă Școala de Medicină’, mi-am dat seama că sunt prea prost pentru asta și am zis măcar să fiu ăla care duce oamenii care salvează foarte repede.

Nu e niciun mișto aici, mi-am propus să mă fac șofer de ambulanță, dar n-a fost să fie!

Acum sunt voluntar la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, are un program și sunt mai mulți oameni în București care sunt învățați și, atunci când se întâmplă ceva, avem o aplicație și sună telefonul și de obicei, fiind în zona respectivă, ajungi înaintea ambulanței și acordăm primul ajutor până vin salvatorii adevărați!”, a declarat Cabral într-un podcast .

Din ce făcea Cabral bani înainte de a deveni cunoscut

Deși acum este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, Cabral recunoaște că nu a avut întotdeauna o viață ușoară. Prezentatorul de la Pro TV .

Cabral a lucrat în domeniul asigurărilor, dar și pe șantier. Moderatorul TV a început să lucreze din timpul liceului.

“Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte.

Când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ, m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei.”, a spus Cabral pe blogul personal.