Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot

Daniel Pancu (48 de ani) este un nume important în lumea fotbalului, dar câți oameni știu ce meserie are Andra, soția sa. Aceasta lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot, dar și unde muncește enorm.

ADVERTISEMENT

Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu

Ajuns la al doilea mariaj din viața sa, Daniel Pancu este mai fericit ca niciodată. A doua soție, Andra Teodorescu, este o femeie alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi apar adesea în imaginile de pe social media.

Fostul fotbalist nu se sfiește să vorbească despre legătura amoroasă cu frumoasa blondină. În plus, are numai aprecieri pentru partenera de viață care are o meserie care îi aduce satisfacții pe absolut toate planurile.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, se declară împlinită pentru că are un loc de muncă unde câștigă foarte mulți bani. De asemenea, este un serviciu tot mai căutat în ultima perioadă, actuala soție a sportivului fiind organizatoare de evenimente.

„Ea e ocupată de dimineața până seara, are un program atât de încărcat… Organizează evenimente”, a mărturisit Daniel Pancu, în podcastul Tare de Tot, în urmă cu mai bine de un an, potrivit .

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Andra Teodorescu a cochetat cu moda în urmă cu foarte multă vreme. Mai mult decât atât, frumoasa blondină a pozat când era tânără într-o celebră revistă pentru adulți. O vreme a lucrat peste hotare.

ADVERTISEMENT

Cum a cunoscut-o Daniel Pancu pe actuala soție

Dauiel Pancu a dezvăluit la un moment dat cum a cunoscut-o pe a doua soție. Cunoscutul a întâlnit-o prima oară în tinerețe când au trăit o scurtă poveste de dragoste, la începutul anilor 2000.

Din păcate, drumurile lor s-au despărțit. La 18 ani distanță s-au intersectat din nou în perioada în care fostul fotbalist luase decizia să divorțeze de prima parteneră de viață. A fost însurat vreme de 10 ani cu Mihaela Stanciu.

ADVERTISEMENT

În anul 2019 sportivul și sora fostului căpitan de la Rapid, Nicolae Stanciu, au semnat actele de divorț. Au împreună doi copii.

„Cu fosta soție am mai avut o perioadă în care nu am mai locuit împreună, prin 2001-2002. Nu eram căsătoriți, eram iubiți. Am cunoscut-o pe Andra în perioada aia, a fost o iubire de o vară.

Ea avea job-ul în străinătate, am plecat și eu cu fotbalul. În perioada asta, din 2001 până în 2019, sunt 18 ani, cred că ne-am întâlnit de 4 ori, întâmplător. Apoi, destinul ne-a adus din nou împreună.

Nu am înșelat-o niciodată (n.r.- pe Mihaela, prima soție) cu Andra, nu există așa ceva. A fost făcută amantă în ziare. Eram un om liber (n.r.- când a reluat relația cu actuala soție), cu acte.

Niciodată nu mă gândeam (n.r.- la o a doua căsătorie). Eram după un meci, eram antrenor la Rapid. Mă gândeam unde să plec în vacanța de iarnă. Mă trezisem dimineața, am văzut un mesaj de la ea, foarte ciudat.

Zâmbeam așa. M-a întrebat ce fac. Ce să fac la ora asta? Eram divorțat de 8 luni. I-am spus că stau în pat, am schimbat două mesaje și ne-am întâlnit la prânz. Am mâncat împreună și asta a fost”, a completat Daniel Pancu.

”Dacă nu venea pandemia nu aveam nicio șansă”

Fostul este conștient că relația cu Andra Teodorescu s-a consolidat pentru că au avut șansa să petreacă foarte mult timp împreună. Au reușit să se cunoască mai bine în perioada pandemiei de coronavirus.

Cu toate că nu avea planuri de nuntă, Daniel Pancu a ajuns să facă din nou pasul cel mare și să semneze actele de cununie în 2021. Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie al giuleștenilor, este nașul de cununie al celebrului sportiv român.

„Eu nu mă gândeam niciodată la căsătorie, eu știam că e măritată. Nu știam că divorțase de 4 ani. Dacă nu venea pandemia, nu aveam nicio șansă. Am stat un an împreună, ne-am povestit toată viața”, a încheiat vedeta, mai arată sursa citată.

În urmă cu câteva luni Daniel Pancu și Andra Teodorescu au devenit părinți pentru prima oară. Fostul model a dat naștere unui băiat. În schimb, fostul fotbalist are din primul mariaj, o fată pe nume Victoria, și un băiat, David.