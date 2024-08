Ce meserie are astăzi Cristian Cioacă. S-a eliberat abia de 1 an din închisoare, dar a ajuns să încaseze bani frumoși

Cristian Cioacă are o nouă meserie, la un an de când a ieșit din închisoare. Fostul polițist câștigă bani frumoși datorită jobului său. Acesta stă departe de viața publică și încearcă să se reintegreze în societate.

Ce meserie are astăzi Cristian Cioacă, la un an de când a ieșit din închisoare

În urmă cu 17 ani, avocata Elodia Ghinescu a dispărut, iar soțul acesteia, fostul polițist Cristian Cioacă, a f0st condamnat pentru uciderea ei. Anul trecut, acesta a fost eliberat din închisoare.

Tribunalul Argeș a decis anul trecut, pe 22 august, , după aproape un deceniu petrecut după gratii. Se pare că bărbatul a încercat să meargă mai departe și să-și găsească un loc de muncă.

Cristian Cioacă ar fi început să lucreze ca șofer de TIR, după cum a declarat Mădălin Ionescu în , difuzată joi, 29 august 2024.

Fostul polițist ar fi fost văzut, recent, în zona Hunedoara. După eliberarea din închisoare, acesta a decis să nu-și expună viața privată și să rămână departe de lumina reflectoarelor.

În urmă cu câteva luni, mai exact în martie, , avocata sa. Anul trecut, atunci când a ieșit din închisoare, a spus că are de gând să înceapă o viață nouă, așteptând să vadă ce îi va rezerva viitorul.

Ce a spus Cristian Cioacă după ce a fost eliberat din închisoare

Curtea de Apel Pitești l-a condamnat pe Cristian Cioacă a fost condamnat definitiv la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea Elodiei Ghinescu.

Acesta a reușit să se reintegreze în societate, potrivit informațiilor oferite de Mădălin Ionescu în legătură cu noul loc de muncă al fostului polițist.

“Today is the first day of the rest of my life (Astăzi e prima zi din restul vieţii mele). Nu știu câte cărți o să scriu, habar nu am. Nu știu ce o să fac. (…) Pentru mine viața nu a fost normală”, le-a spus Cristian Cioacă reporterilor, imediat după ce a fost eliberat din închisoare.

Elodia Ghinescu și Cristian Cioacă aveau și un fiu împreună, Patrick. Între timp, acesta a devenit major și a decis, de ceva vreme, să-și schimbe numele de familie.

Avocata Elodia Ghinescu a dispărut în noaptea de 29 spre 30 august 2007. Soțul acesteia a declarat dispariția după câteva zile, pe 6 septembrie 2007, iar cazul a fost unul foarte mediatizat.