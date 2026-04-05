Ce meserie are, de fapt, fata lui Francesco Totti. La doar 19 ani câștigă 7.500 de euro foarte ușor

Fata lui Francesco Totti a decis să renunțe prematur la televiziune pentru că era comparată adesea cu mama sa, prezentatoarea Ilary Blasi. Iată ce meserie are, de fapt, tânăra la doar 19 ani. Câștigă 7.500 de euro foarte ușor și nici nu este nevoie să se deplaseze din prima locuință.

Ce ocupație are fiica lui Francesco Totti

Francesco Totti (49 ani) este un fost jucător de fotbal foarte cunoscut. Și-a pus ghetele în cuie în urmă cu ceva vreme, . Românul a rămas cu o amintire plăcută pe care o deapănă și acum în diverse cercuri de prieteni.

Fotbalistul a jucat toată cariera de senior la clubul A.S. Roma în Serie A. Are o carieră frumoasă, însă nu la fel stau lucrurile și în viața privată. În 2022, de soția alături de care a devenit tată de două ori. Cuplu are un băiat pe nume Cristian și o fată care a primit prenumele Chanel.

După separarea de moderatoarea Ilary Blasi, italianul a decis să revină la clubul care l-a consacrat. În prezent, ocupă un rol care combină consilierul şi purtătorul de cuvânt, la fel ca Zlatan Ibrahimovic la AC Milan. E în lumina reflectoarelor, în aceeași situație fiind și fiica sa ajunsă la vârsta de 19 ani.

Tânăra are o ocupație foarte bine plătită. Fata lui Francesco Totti câștigă 7.500 de euro pentru fiecare postare pe care o face în social media, relatează . A început să fie activă pe rețelele de socializare după ce a terminat liceul, când a început să lucreze pe Instagram și TikTok.

E activă în special în zona de modă și beauty. Frumoasa șatenă e urmărită de peste 700 de persoane, dar se pare că reușește să semneze contracte de colaborare extrem de avantajoase. Potrivit , de-a lungul timpului, Chanel Totti a avut parteneriate cu branduri importante din lumea modei.

De asemenea, multe companii care promovează cosmetice și produse de înfrumusețare au apelat la serviciile sale. Mai mult decât atât, influencerița apare în diverse emisiuni, unde își dă cu părerea pe mai multe teme. Totodată, a participat la „Pechino Express 2026”.

Cine este Francesco Totti

Francesco Totti este unul dintre cei mai cunoscuți jucători din istoria clubului AS Roma. În 25 de sezoane petrecute la echipa din capitala Italiei, cel care a primit porecla „Il Capitano”, a adunat 786 de meciuri, 307 goluri și 205 pase decisive.

Este clasat pe primul loc ca marcator în Seria A (300), cu cele mai multe prezențe în Seria A (593). A fost căpitanul echipei la care a evoluat și a avut numărul 10. De asemenea, fostul sportiv a jucat la naționala Italiei, în perioada 1998 – 2006, marcând 9 goluri.

Printre cele mai importante realizări ale sale se numără Scudetto câștigat în 2001. În palmaresul personal Francesco Totti mai are două Cupe ale Italiei și două Supercupe ale Italiei. Deține inclusiv titlul mondial cucerit cu Italia la Campionatul Mondial din 2006.