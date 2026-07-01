Ce meserie are, de fapt, Michel Kuka Mboladinga, poreclit „Lumumba”, omul care inspiră naționala RD Congo

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Michel Kuka Mboladinga este cel mai faimos suporter al echipei naționale a Congo. El a devenit cunoscut în timpul Cupei Africii pe Națiuni din 2025, desfășurată în Maroc, unde stătea pe un piedestal cu o privire de oțel în timpul fiecărui meci al RD Congo, rămânând perfect nemișcat, cu brațul drept ridicat de la început până la sfârșit.

Noul Lumumba este animator de profesie

Acum este în America și a asistat la ultimele două meciuri ale RD Congo. Va fi în tribune și diseară, la meciul cu Anglia, programat azi, de la ora 19.00, la Atlanta. Poreclit Lumumba, Michel, născut în 1976, a devenit o atracție pe toate stadioanele.

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La sfârşitul fiecărei întâlniri, spectatorii se adună în jurul lui pentru a imortaliza momentul. „Eu însumi sunt surprins, nu mă aşteptam la asta. Slavă Domnului, sunt foarte fericit pentru asta. Sunt artist, sunt animator, de aceea fac asta, este meseria mea”, a mărturisit el

primul premier al congolezilor, după obținerea independenței față de Belgia, în iunie 1960 – și o persoană cu care Mboladinga are o asemănare izbitoare. Lumumba a fost asasinat, în ianuarie 1961, la vârsta de doar 35 de ani.

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Mboladinga menține vie amintirea eroului congolez

La mai bine de șase decenii distanță, Patrice Lumumba rămâne una dintre cele mai venerate figuri din istoria congoleză. Iar prin ritualul său, devenit între timp celebru, pe care îl practică în zilele de meci, Mboladinga contribuie la menținerea vie a moștenirii sale.

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Poate părea remarcabil faptul că un lider care a stat la putere mai puțin de trei luni continuă să inspire un asemenea respect la peste 65 de ani de la moartea sa. Dar Lumumba a fost mult mai mult decât un simplu politician. El a devenit un simbol al naționalismului congolez în timpul luptei împotriva dominației coloniale belgiene, care a început când regele Leopold al II-lea a înființat Statul Liber al Congo în 1885.

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Patrice Lumumba a fost primul prim-ministru al Congo după obținerea independenței față de Belgia. El a fost figura emblematică a luptei brutale a RDC pentru libertate și un om pe care activistul pentru drepturile civile Malcolm X l-a lăudat în 1964, numindu-l „cel mai mare om de culoare care a pășit vreodată pe continentul african”.

Patrice Lumumba a avut discursul secolului trecut

Din acest motiv, „el este sursa mea de inspirație”, a declarat Mboladinga pentru CNN Sports. „Patrice Lumumba este un simbol al unității – cel care i-a învățat pe congolezi să se ridice și să fie mândri.

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Nimic nu a ilustrat mai bine acest lucru decât faimosul său discurs de Ziua Independenței, ținut la Palatul Națiunii din Léopoldville (actualul Kinshasa) pe 30 iunie 1960. În fața regelui Baudouin al Belgiei – stră-strănepotul lui Leopold al II-lea – de la care națiunea sa tocmai își câștigase independența, Patrice Lumumba a ținut un discurs cutremurător în care a condamnat cu asprime colonialismul belgian.

„Deși această independență a Congo-ului este proclamată astăzi… niciun congolez nu va uita vreodată că independența a fost câștigată prin luptă”, a declarat el. „Dimineața, la prânz și seara, eram supuși batjocurilor, insultelor și loviturilor pentru că eram «negri». Vom arăta lumii ce poate face omul negru când lucrează în libertate și vom face din Congo mândria Africii”, a mai spus el.

Discursul a avut ecou în întreaga lume și a fost catalogat ca „unul dintre cele mai importante discursuri ale secolului al XX-lea”.

Autoritățile i-au dizolvat cadavrul în acid

Trei luni mai târziu, forțele militare conduse de Mobutu Sese Seko – care a ocupat ulterior funcția de președinte timp de 32 de ani, între 1965 și 1997 – l-au capturat și l-au transportat cu avionul în Katanga, în sud-estul Congo-ului, unde a fost supus torturii și, în cele din urmă, executat prin împușcare.

După execuție, cadavrul său a fost aruncat inițial într-o groapă, dar ulterior a fost dezgropat, dezmembrat, iar rămășițele sale au fost dizolvate în acid.

Singura rămășiță cunoscută a lui Lumumba a fost un dinte cu coroană de aur, pe care ofițerul de poliție belgian Gérard Soete – care a mărturisit că el a fost cel responsabil de dezmembrarea cadavrului și de dizolvarea rămășițelor – l-a păstrat timp de 39 de ani, până la moartea sa, în 2000.

„Statuia Vie” se antrenează zilnic

Fiica lui Soete a păstrat dinte până în 2016, moment în care acesta a fost confiscat de autoritățile belgiene și, în cele din urmă, a fost returnat familiei lui Lumumba în 2022.

Astăzi, acesta este într-un mausoleu specializat din Kinshasa, unde se află o statuie comemorativă a eroului independenței, cu brațul drept ridicat – aceeași poză pe care o imită acum Mboladinga și care i-a adus o recunoaștere atât de largă.

„Credeți sau nu, dar chiar mă antrenez”, a declarat el pentru CNN Sports înaintea meciului. „De fapt, pot să mă antrenez 20 de zile pe lună, pentru 90 de minute”

„Sunt o statuie vie”, a spus Mboladinga. „Clima nu are niciun impact asupra mea. Sarcina mea nu este doar să stau acolo, ci mai degrabă să transmit energie, forță și putere jucătorilor. Pe asta mă concentrez. Nu prevăd un moment în care să renunț și să-mi cobor mâna – îmi voi îndeplini sarcina”, a mai punctat el.

Prezența sa la Cupa Mondială a fost aproape pusă în pericol după recentul focar de Ebola din RDCongo, care a determinat Statele Unite să impună restricții de intrare asupra țărilor afectate și a forțat chiar echipa națională să anuleze cantonamentul de pregătire de trei zile dinaintea turneului, programat la Kinshasa.

A ratat primul meci al RD Congo

Dar, din fericire pentru Mboladinga, delegația congoleză nu s-a dat în lături de la nimic pentru a se asigura că simbolul ajunge în America de Nord, mergând până la a-l convinge pe președintele RDC, Félix Tshisekedi, să-l includă în delegația oficială a echipei.

A ratat meciul de deschidere al „leoparzilor” împotriva Portugaliei. Dar, „deși nu am fost acolo fizic, am putut urmări meciul într-una dintre zonele pentru suporteri, așa că m-am simțit foarte conectat”, a spus el.

„Faptul că ne-am întors la Cupa Mondială după 52 de ani și am întâlnit echipe de talia Portugaliei sau Columbiei, este o realizare extraordinară un moment de bucurie pentru întreaga națiune congoleză” a afirmat el înaintea meciului din 16-imile de finală, contra Angliei.