Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit

Cine este Teodora Stoica. Fiica lui Mihai Stoica este o prezență cunoscută în mediul online, acolo unde, de altfel, este și foarte activă. Deși are o comunitate de peste 50.000 de urmăritori, puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă, de fapt, Teodora Stoica.

Cine este Teodora Stoica

Teodora Stoica este o prezență activă și plăcută în mediul online. Cine o urmărește pe fiica lui Mihai Stoica în mediul online sigur a observat ca aceasta iubește animalele mai presus de orice. Din postările sale nu lipsește aproape niciodată patrupedul Roată, care este parte din familie.

Teodora Stoica are 31 de ani și este fiica lui Mihai Stoica, cunoscut de o țară întreagă drept MM Stoica. Fiica președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB are o viață activă și îi ține mereu la curent pe fanii ei cu ceea ce face. Teodora Stoica este o tânără plină de viață, mereu cu zâmbetul pe buze, astfel că cei care o urmăresc se molipsesc cu energia ei.

Ce meserie are Teodora Stoica. Domeniul e surprinzător

Absolventă a Facultății de Drept, Teodora Stoica nu a fost atrasă în totalitate de acest domeniu. Și-a dat seama că nu se vede profesând în domeniul juridic, așa că a ales să acorde atenție unor alte pasiuni în care se regăsește mai mult.

, a descoperit că este atrasă de mediul online. Din 2018, tânără se ocupă de partea de social media a FCSB, însă meseria sa de bază este cu totul și cu totul alta. Social media și mediul online îi ocupă aproape tot timpul Teodorei, însă alta este meseria sa de bază.

Un episod mai puțin plăcut din viața Teodorei Stoica a făcut-o să își îndrepte atenția asupra domeniului nutriției. În prezent, fiica lui Mihai Stoica are o calificare de nutriționist și are planuri mărețe. Empatică, aceasta vrea să își deschidă o clinică medicală menită să îi ajute pe cei care au probleme și nu au parte de ajutor.

„Eu am pornit pe drumul meu de ceva timp. În 5 ani mi-aș dori să am clinica mea, medicină funcțională, nutriție. Practic un centru în care lumea să poată veni și să țină un post prelungit, sub supravegherea medicilor, exact ce mi-aș fi dorit eu. Ăsta e visul meu. Eu sunt nutriționist. Când am primit diagnosticul, am făcut un curs de nutriție, am vrut să mă ajut pe mine.”, a spus Teodora Stoica, la emisiunea

Cum a aflat Teodora Stoica că are cancer

La 24 de ani, Teodora Stoica a primit una dintre cele mai proaste vești. cu metastaze la plămân și la coloană. Un astfel de diagnostic a debusolat-o complet și n-a înțeles de ce ea, de ce s-a ajuns la o asemenea situație.

Din fericire, Teodora Stoica a ieșit învingătoare din lupta cu boala. Cu siguranță, a fost un episod care i-a schimbat radical viața. În momentul în care a aflat că are cancer, tânăra a fost în stare de șoc, însă nu și-a pierdut nicio secundă speranța.

„M-am dus la maseurul de la FCSB și el mi-a spus că am un nodul. M-am uitat și l-am văzut. Pe mine nu mă deranja, nu-l observasem și tiroida mea era ok. Analizele erau perfecte. Am mers să-l scot și de fapt, atunci când am mers să-mi fac operația au văzut că treaba e mai complicată.

Am aflat după operație, adică trebuia să-mi scot tiroida și credeam că nodulul e benign în urma puncției, dar nu era. N-am putut să procesez. Am plecat din spital, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Noroc că erau cei din jur care mi-au explicat. Pur și simplu ești în stare de șoc și nu mai înțelegi ce ți se spune. Am avut şi metastaze la plămân şi la coloană.”, a spus Teodora Stoica, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cum s-a vindecat Teodora Stoica de cancer

Deși cancerul este o boală grea, Teodora Stoica a decis să nu recurgă la chimioterapie sau la alte proceduri. Fiica lui Mihai Stoica a declarat că acest episod a apropiat-o și mai mult de Dumnezeu. Faptul că a reușit să se vindece fără să apeleze la procedurile agresive a făcut-o să creadă că există cineva, acolo sus, care are grijă de ea.

„Eu nu am făcut chimio sau alte proceduri. În primul rând, m-am simțit foarte vinovată pentru că am văzut cât de afectați erau cei din jur. După ce că treci prin ceva de genul cumva vrei să-i împaci și pe cei din jur și să pari OK pentru ei, să pari puternic, dar a fost greu. Am fost la pământ cam jumătate de an.

Clar asta a fost apropierea de Dumnezeu. Vorbeam cu El, nu vorbeam cu cei din jur, încercam să par ok și să nu îi implic. Nu puteam să le spun că mă confrunt cu depresie sau cu alte lucruri. Nu mai aveam putere să mă ridic din pat. Ei m-au forțat să mă ridic. Atunci am descoperit și importanța sportului, nu neapărat sport, să ieși din casă, să te miști, mișcarea.”, a povestit fiica lui Meme Stoica în emisiunea „Sinteza zilei”.

În urma acestui episod, viața Teodorei Stoica, dar și a întregii familii s-a schimbat radical. Tânăra a povestit la PRO TV că acum este mult mai atentă la ceea ce mănâncă, dar și la ceea ce se regăsește la ea în bucătărie. Pentru a-i fi mult mai ușor să se adapteze la noul stil de viață, familia i-a fost mereu alături.

„Pot să fac un plan să mănânci ca la carte, dar și ce să scoți din bucătărie, pentru că sunt foarte multe lucruri toxice, tigăi… Pliculețul de ceai… ceaiul trebuie să-l bei vărsat, pentru că are multe microparticule din plastic. Ai mei s-au schimbat total și ei mănâncă la fel.”, a mai spus Teodora Stoica în emisiunea „La Măruță”.

Ce relație are, de fapt, Teodora Stoica cu Mihai Stoica

Relația dintre Teodora Stoica și Mihai Stoica este una foarte strânsă. Tânăra de 31 de ani a recunoscut că mai demult era o povară pentru părinți, deoarece îi plăcea să se distreze și aproape că nu era ieșire în club fără să fie urmărită de paparazzi.

În prezent, Teodora Stoica are o relație specială cu tatăl ei, Mihai Stoica. Cei doi petrec mult timp împreună, iar tânăra se pare că l-a convins pe tatăl său să fie mult mai activ pe social media. Videoclipurile sau imaginile pe care Teodora le postează alături de Mihai Stoica sunt un magnet pentru like-uri, internauții apreciind relația tată-fiică dintre ei, dar și pasiunea lor comună pentru sport.