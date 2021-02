Mulți știu că Jador și fosta sa iubită, Georgiana, au fost la un pas de a ajunge în fața altarului atunci când formau un cuplu, însă puțini au aflat ce meserie are tânăra cu care concurentul de la „Survivor România” încă păstrează legătura.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Georgiana este singura femeie care a avut un impact atât de puternic asupra manelistului și, chiar dacă mai vorbesc, nu se pune problema de a relua relația.

Jador a fost timp de un an cu Georgiana, însă au decis să meargă pe drumuri diferite în 2016. Tânăra de 27 de ani încă joacă un rol foarte important în viața îndrăgitului cântăreț.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce meserie are fosta iubită a lui Jador de la Survivor România. Ce face în fiecare lună pentru bani

Jador este unul dintre cei mai apreciați cântăreți români, iar aspectul fizic și felul său de a fi l-au ajutat mereu atunci când a încercat să cucerească o fată. În urmă cu câțiva ani, manelistul a avut o relație cu Georgiana, care încă se află în viața lui.

Georgiana a absolvit Universitatea Politehnică din București, iar în prezent este contabil, chiar la studioul de înregistrări unde Jador lansează piesă după piesă.

ADVERTISEMENT

La un momrnt dat, Jador a declarat că încă o iubește pe fosta parteneră, însă nu dorește să se împace cu ea, susținând că este o persoană egoistă.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine și la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat”, spunea Jador în cadrul unei emisiuni, potrivit spynews.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador și Georgiana încă sunt destul de apropiați

Chiar dacă a cucerit câteva femei de când a încheiat relația cu Georgiana, Jador încă are un loc în inima lui care îi este dedicat femeii care a fost lângă el timp de un an. În acest timp, tânăra nu a avut o altă relație, sperând că, într-o zi, ea și cântărețul vor forma din nou un cuplu.

Cei doi încă ies împreună ca prieteni, însă niciodată singuri, ci într-un grup, alături de alți cunoscuți. Mai mult, Georgiana l-a susținut chiar și atunci când a fost impliat într-un scandal la un club de pe litoral. Jador nu exclude în totalitate posibilitatea de a se întoarce la fosta iubită într-o zi, cu care să-și întemeieze o familie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea.

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a mărturisit Jador la „Survivor România” 2021.