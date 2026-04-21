Ce meserie are Kira, fiica lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, puțină lume știe ce studii are

Dacă Gică Hagi și Ianis Hagi sunt extrem de cunoscuți în spațiul public grație ”joburilor” pe care le au, de antrenor, respectiv de fotbalist, despre partea feminină din familia ”Regelui” informațiile sunt ceva mai sărace. Marilena Hagi este o apariție mai rară în media. În ceea ce o privește pe Kira, aceasta a început să se afirme în ultimii ani. Fiica fostului mare jucător a început să apară pe ”sticlă”. Puțină lume știe ce meserie și ce studii are tânăra.

Ce studii are Kira Hagi și ce meserie practică în prezent

Deși Gică Hagi, 61 de ani, este cunoscut de milioane de oameni, fiica sa, Kira Hagi, 30 de ani, a fost mulți ani un pic mai zgârcită cu aparițiile publice. Totul s-a schimbat însă odată cu anul 2014. Tânăra a apărut tot mai mult în lumina reflectoarelor și nu oricum, ci în unele producții cinematografice și de televiziune.

O lungă perioadă de timp, . ”Nu este o presiune neapărat, nu este o povară numele pe care îl port. E o mândrie pentru mine și mai mult mă inspiră și îmi creează o determinare pentru munca mea. Mie mi se pare normal să muncești și să te dedici unei meserii”, a declarat aceasta, în 2025, conform .

În ceea ce privește meseria Kirei, aceasta a stat o perioadă în balanță. Tânăra dezvăluia, în 2019, că, atunci când era mică, tatăl său ar fi vrut ca ea să urmează un drum în sport. Astfel, deși Gică Hagi ar fi văzut-o o viitoare jucătoare de tenis, Kira a vrut mereu să devină actriță. ”La 12 ani, tata ne-a așezat pe mine și pe Ianis la masă, și-a luat carnețelul, căci de când îl știu el notează tot în carnețel, și ne-a întrebat ce meserii ne-am ales. Ianis a răspuns pe loc: fotbalist. Eu, blocată…i-am cerut un răgaz de două săptămâni să mă decid”, a declarat Kira Hagi, pentru .

Visul Kirei s-a îndeplinit. În primă fază, fiica lui Gheorghe Hagi a studiat la Academia de Film din New York. Ulterior, a urmat studii aprofundate de actorie şi la Londra. În prezent, ea își desfășoară activitatea în România. Kira Hagi este actriță de teatru și este foarte pasionată de ceea ce face. A debutat în filmul de scurt-metraj ”București, te iubesc”, în 2014.

În ce serial cunoscut din România a jucat Kira Hagi

În toamna lui 2022, Antena 1 lansa un serial de succes. Din distribuție făceau parte, printre alții, și Kira Hagi. ”Kira Hagi o va juca pe Mira Bădescu, fiica tatălui lui Alice (Ioana Blaj). Mira este o tânără şi talentată avocată, care îi câştigă încrederea lui Petru Vornicu (Ştefan Floroaica)”, se spunea atunci, despre rolul fiicei lui Hagi în acest serial.

”Personajul meu, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic şi că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalităţi, care scot la iveală conflicte sau împing acţiunea într-o direcţie neaşteptată.

Îmi plac mult răsturnările de situaţie şi îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăţ lucruri noi, despre viaţă, despre relaţii şi despre conflicte”, spunea și Kira. În cariera sa, Kira Hagi a jucat și în alte filme, precum ”Între Durere și Amin”, ”În Carte”, ”Fata visează”, ”Fragil” și ”Jane simplă și jocul întâlnirilor”.

Cine este soțul Kirei Hagi. Cu ce se ocupă Thomas Ferfelis

s-au căsătorit la biserica ”Sfântul Visarion” din București. Acesta din urmă este de aceeași vârstă cu actrița. S-au cunoscut pe vremea când ambii studiau la International British School of Bucharest. Viața i-a adus apoi din nou împreună peste ani și ani.

Despre părinții lui Thomas se știe că sunt importanți oameni de afaceri. Ei dețin holdingul Elgeka Ferfelis. Au ajuns în urmă cu mai mulți ani în urmă în România. Soțul Kirei, Ferfelis jr., este manager la Cernica Events. Acesta a fost, de altfel, locul în care a avut loc petrecerea căsătoriei din vara anului trecut.