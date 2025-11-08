Ce meserie are soția lui Mihai Popescu de la FCSB. Larisa câștigă mulți bani de pe urma muncii sale

ADVERTISEMENT

Preferatul lui Gigi Becali riscă să fie exclus din formație, după ce a suferit o accidentare gravă. Iată ce meserie are soția lui Mihai Popescu de la FCSB, cea care îl susține din plin perioada aceasta. Larisa câștigă foarte mulți bani.

Cu ce se ocupă partenera lui Mihai Popescu de la FCSB

Mihai Popescu trece prin momente grele, după ce s-a lovit în partida România – Austria, scor 1-0. Meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială l-a făcut să stea departe de teren, în prezent riscând să fie dat afară din lot.

Latifundiarul din Pipera, care este patronul de la FCSB, . A luat această decizie neașteptată, cu toate că înțelegerea dintre cele două părți expiră în iunie 2026.

Din fericire, fundașul în vârstă de 32 de ani beneficiază de foarte mult sprijin din partea partenerei sale de viață. Soția jucătorului, Larisa, îi este alături de multă vreme. Aceasta are o meserie care îi aduce mulți bani.

Tânăra lucrează ca medic stomatolog, Mihai Popescu având numai cuvinte de laudă la adresa ei. La un moment dat, fotbalistul de la FCSB a dezvăluit că s-a lăsat pe mâinile femeii pe care o cunoaște încă din anii copilăriei.

S-au întâlnit în urmă cu 14 ani și de atunci sunt de nedespărțit. Au devenit o familie și părinții unui băiat care poartă numele Ethan. Larisa Popescu este o persoană discretă, dar care adoră să călătorească în diverse locații din străinătate.

Mihai Popescu, pacient în cabinetul soției sale

are numai aprecieri pentru soția sa, Larisa. Mihai Popescu a povestit că îi este frică de dentist, însă partenera sa de viață l-a ajutat să se relaxeze. Tânăra a fost cea care l-a determinat să depășească această temere.

„M-am lăsat pe mâna ei de multe ori. La început, am fost cobaiul ei, să zic așa (n.r. – râde). Dar are o mână foarte ușoară. Mie îmi era foarte frică de dentist, dar ținând cont că a fost ea, am mers relaxat și a fost totul OK.

Ne cunoaștem de mult timp, eram copii, suntem de la 17 ani împreună. Am crescut împreună și am trecut prin toate etapele vieții până acum. A fost tot timpul lângă mine, de la primii pași în fotbal, de când am făcut pasul spre fotbalul profesionist.

M-a ajutat, m-a sprijinit, iar în momentele grele m-a încurajat tot timpul, așa că îi mulțumesc pe această cale. A știut de la început ce vrea (n.r. ce facultate să urmeze), de când am plecat din orașul nostru, din Câmpulung.

Știa că va fi greu la facultate, dar este o fată ambițioasă și mă bucur că a reușit”, a declarat Mihai Popescu, în urmă cu ceva vreme, conform .