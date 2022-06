Ce meserie are soția lui Mircea Bravo. Georgiana are un salariu modest

Tânărul, pe numele său complet Mircea Popa, și-a unit destinul cu aleasa inimii sale în urmă cu numai câteva zile, când toată lumea a cunoscut-o pe soția sa. nu a vorbit până acum foarte mult despre viața privată.

Ce loc de muncă are soția lui Mircea Bravo. Georgiana are un salariu modest

Mircea Bravo a dezvăluit la un moment dat care este meseria pe care o are partenera sa de viață, cu care are o relație de mai bine de un an. Georgiana este cadru didactic în Cluj-Napoca, unde a terminat facultatea.

„Iubita mea e o fată la care țin. E o fată care lucrează în domeniul universitar și ne-am cunoscut printr-un amic comun. E profesoară, nu câștigă o sumă foarte ridicată.

Contribuie când suntem acasă și îmi mai dă câte o idee. Aș putea să o implic în procesul de creație în măsura în care se simte confortabilă, e vorba despre ea…”, spunea comendiantul în urmă cu ceva vreme într-un podcast de pe .

Mircea Bravo, dezvăluiri despre viața personală

Mircea Bravo are numai cuvinte de laudă pentru partenera de viață, Georgiana, femeia alături de care și-a găsit liniștea sufletească. Clujeanul a spus ce fel de bărbat este în în care nu există deloc certuri.

Soția comediantului este mai mică cu 8 ani, diferența de vârstă nefiind un impediment pentru cei doi. Tânăra nu apare în filmulețele făcute de actor, care susține că acest lucru nu se va întâmpla nici în viitorul apropiat.

„Avem o relație care funcționează foarte bine, adică sunt șocat de faptul că nu ne certăm absolut deloc. Până acum nu ne-am certat niciodată și tot timpul fac mișto că tot trebuie odată să ne certăm.

Nu las neapărat de la mine, dar sunt atent la ce simte ea și cumva ne potrivim, eu așa consider. Nu sunt dominant, suntem doi oameni raționali, luăm decizii împreună, dar nu sunt bărbatul bleg”, a completat comediantul.