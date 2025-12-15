Ce meserie are soțul Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Motivul pentru care a fost amendat drastic de Poliție

ADVERTISEMENT

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, cu rang de secretar de stat, a devenit recent membră în Consiliul de Administrație al radioului public. În presă s-a relatat că legea privind regimul incompatibilităților arată că secretarii de stat nu pot ocupa un loc și în Consilii de Administrație, dar că există o excepție, și anume că membrii Guvernului pot participa ca reprezentanți ai statului în Consilii de Administrație ale companiilor de stat.

Soțul Ioanei Dogioiu este medic stomatolog

Astfel, Guvernul Bolojan a adoptat un memorandum prin care i s-a permis Ioanei Dogioiu să ocupe și funcția de membru în Consiliul de Administrație. Dogioiu este soția medicului stomatolog Florian Dogioiu, care este asistent universitar doctor în cadrul Facultății de Stomatologie – departamentul Stomatologie 2- disciplina radiologie dentară și generală-Spitalul Universitar de Urgență București de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. De asemenea, Florian Dogioiu deține un cabinet particular de stomatologie. Cei doi au o fiică, Daria, studentă la Facultatea de Drept.

Veniturile lui Florian Dogioiu nu au fost dezvăluite de Ioana Dogioiu în declarația sa de avere. În schimb, apare informația că cei doi soți dețin, în părți egale, un teren de 4.014 metri pătrați și o casă de locuit de 300 metri pătrați la Lerești, în județul Argeș. Ioana Dogioiu mai are un apartament în București, de 75 metri pătrați. Numele lui Florian Dogioiu apare ca petent într-un dosar înregistrat pe 26 aprilie 2023 la Judecătoria Câmpulung, al cărui obiect este „plângere contravențională”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Soțul Ioanei Dogioiu a fost amendat de IPJ Argeș-Biroul rutier Câmpulung, pe 20 aprilie 2023, iar el a contestat în instanță procesul verbal emis.

Florian Dogioiu a solicitat anularea în parte ca nefiind legal şi temeinic în ceea ce priveşte contravenţia prevăzută de art. 120 alin. 1 lit. i din H.G. nr. 1391/2006, cu consecinţa înlăturării sancţiunilor aplicate. Motivând în fapt cererea, Florian Dogioiu a arătat că, la data de 20.04.2023, i-a fost comunicat procesul verbal atacat, prin care s-a constatat săvârşirea contravenţiilor, aplicându-se amenda contravenţională în suma de 810 lei şi pentru o perioada de 60 de zile, respectiv avertisment.

Potrivit lui Florian Dogioiu, în actul sancționator se menționează că, în ziua 20.04.2023, ora 15:52, locul DN73 km21+700 m, a condus autoturismul marca Skoda Kamiq în localitatea Stâlpeni și a efectuat manevra de depăşire a unui alt autovehicul trecând peste marcajul longitudinal continuu ce desparte sensurile de deplasare. Totodată, a fost înregistrat cu aparatul radar montat pe autospecială aflat în regim de deplasare din sens opus, cu viteza de 92 km/h. Florian Dogioiu a apreciat că modalitatea de constatare a contravenţiei a fost defectuoasă și a considerat oportună verificarea calităţii de poliţist rutier, în sensul legii, a agentului constatator. El a învederat că, în lipsa unei consemnări contrare, actul atacat lasă să se înţeleagă că poliţistul rutier ar fi constatat în mod direct contravenţia.

Ce argumente a adus Florian Dogioiu în fața instanței

Dogioiu a precizat că, în realitate, nu a fost aşa, întrucât echipajul de poliţie se afla la o distanță de circa 800 m de locul săvârşirii faptei ce se impută. El a opinat că actul atacat cuprinde menţiuni incomplete, imprecise referitoare la locul săvârşirii faptei, descrierea propriu zisă a faptei şi împrejurările care puteau servi la aprecierea gravităţii faptei. El a menţionat că fapta este descrisă în mod incomplet, deoarece nu se precizează ce fel de autovehiculul era cel depăşit, dacă se afla în mers, daca circula regulamentar sau era oprit/staționat. Aceste precizări ar fi fost relevante, dat fiind că autovehiculul despre care se face vorbire era un autocamion care se deplasa cu avariile aprinse și cu o viteză care sugera o oprire iminentă, în spatele său formându-se coloană de autovehicule.

Florian Dogioiu a spus că s-a angajat în depăşire în scopul de a fluidiza traficul și numai după ce s-a asigurat că din sensul opus nu vine niciun vehicul. În ceea ce priveşte netemeinicia actului atacat, a indicat că situaţia de fapt reţinută de agentul constatator nu corespunde realităţii. În acest sens, a reiterat că s-a deplasat pe o porţiune de drum, incluzând un sector cu marcaj longitudinal continuu, pe care l-a respectat, în spatele unui camion care circula cu viteză foarte mică şi avariile aprinse, iar în momentul în care a trecut de acest sector, s-a angajat în depăşire după ce s-a asigurat că din sensul opus nu vine niciun vehicul.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din data de 20.04.2023, instanţa a constatat că acesta cuprinde toate elementele prevăzute sub sancţiunea nulităţii la art. 17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, respectiv numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, denumirea şi sediul contravenientului, fapta săvârşită, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator. Instanța a menționat că Florian Dogioiu a susţinut că agentul constatator nu a detaliat locul săvârşirii contravenţiei, limitându-se la a localiza fapta ca fiind comisă pe DN 73, sat Stâlpeni, km 21+700 m, fără a indica sensul de deplasarea, astfel că nu se poate stabili dacă pe sectorul de drum respectiv marcajele longitudinale ce separă sensul de deplasare erau continue sau discontinue.

Florian Dogioiu a pierdut procesul cu IPJ Argeș

În acest sens, instanţa a reţinut că locul săvârşirii faptei a fost indicat de agentul constatator şi, deşi nu s-a indicat sensul de deplasare al autoturismului condus de petent, înregistrarea video depusă de intimat poate stabili dacă pe sensul de deplasare linia de despărţire a sensurilor era continuă sau discontinuă. În continuare, instanţa a apreciat că faptele săvârşite de Florian Dogioiu sunt suficient descrise, fiind fără relevanţă ce autovehicul a fost depăşit de petent şi dacă acesta circula regulamentar sau dacă era oprit sau staţionat, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa a constatat în cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenţiei că s-a menţionat că la data de 20.04.2023, ora 15:52, pe DN 73, pe raza comunei Stîlpeni, județul Argeș, km 21+700 m, Florian Dogioiu a condus autoturismul marca Skoda Kamiq cu viteza de 92 km/h, depăşind cu 42 km/h viteza maxim admisă pe acel sector de drum. De asemenea, s-a consemnat că Dogioiu continuu ce separă sensurile de deplasare. Cu ocazia vizionării imaginilor surprinse de aparatul radar şi puse la dispoziţie de IPJ Argeș, instanţa a observă că marca Skoda Kamiq a circulat pe raza localităţii Stâlpeni, cu 92 km/h, depăşind astfel cu 42 km/h viteza maximă admisă pe acel sector de drum.

Totodată, din înregistrarea video şi din planşele depuse la dosar de intimat, instanţa a constatat că autoturismul condus de Florian Dogioiu a efectuat manevra de depăşire cu încălcarea marcajului longitudinal continuu ce separă sensurile de deplasare. În consecinţă, având în vedere aspectele reţinute mai sus, instanţa a apreciat că petentul este răspunzător pentru faptele contravenţionale săvârşite, nereuşind să răstoarne prezumţia relativă de legalitate şi temeinicie a procesului verbal de constatare a contravenţiei. Mai mult decât atât, aspectele consemnate de agentul constatator în cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenţiei cu privire la starea de fapt se coroborează cu înregistrarea video a faptelor contravenţionale. Pe 15 ianuarie, Judecătoria Câmpulung a respins plângerea lui Florian Dogioiu. Acesta a formulat apel, dosarul a ajuns la Tribunal Argeș, instanță care l-a respins, ca nefondat, pe 10 iunie 2025.