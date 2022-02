Ce meserie are tatăl lui Emil Regle de la Survivor România 2022. Din ce face bani în fiecare lună

Faimosul de la Survivor România 2022 a dezvăluit în urmă cu ceva vreme ce meserie are tatăl său, precizând că provine dintr-o familie simplă din Oradea.

Renumitul coregraf nu s-a ferit să recunoască din care face bani în fiecare lună , și anume din taximetrie. Mama dansatorului este casnică, iar sora Faimosului de la Survivor România lucrează la școala de dans pe care a deschis-o de curând.

Consacrat ca fiind singurul artist care a câștigat dansând pe tocuri „Românii au talent”, Emil Rengle a dorit mereu să-și ajute familia. Orădeanul le-a dedicat inclusiv premiul de 120.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Ce meserie are tatăl lui Emil Rengle de la Survivor România 2022. Câți bani câștigă

Emil Rengle vorbește cu foarte mare naturalețe despre părinții săi și de copilăria petrecută la Oradea. e mândru de familia sa, care a luptat pentru a-i oferi un trai mai bun.

Tatăl dansatorului nu are un salariu fix, ci mai degrabă un venit care variază în funcție de mai multe elemente prin care se numără ploaia, frigul sau ninsoarea.

ADVERTISEMENT

Potrivit unui studiu, cel mai profitabil interval al zilei este între 06:00 și 09:00, când majoritatea potențialilor clienți pleacă spre locul de muncă sau la școală.

Având în vedere aceste condiții, un taximetrist, așa cum este și tatăl lui Emil Rengle câștigă la final de lungă un salariu între 1.800 și 2.500 de lei, fără a pune la socoteală bacșișul.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, salariul poate crește în funcție de numărul de ore muncite în fiecare zi, care poate ajunge și la 12. De asemenea, condusul pe timp de noapte poate aduce bani în plus.

Emil Regle, dezvăluiri despre copilăria petrecută la Oradea

Emil Rengle a mărturisit în urmă cu puțină vreme cum a decurs copilăria sa, dar și ce i-a lipsit cel mai mult din partea familiei. Concurentul din Republica Dominicană susține că nu a primit dragostea pe care și-o dorea.

ADVERTISEMENT

„În copilărie doream multă atenție, iubire. Pe la 6 ani părinții au descoperit că mă dădeam cu capul de podea în camera mea. M-au dus și al spitalul de nebuni, nu înțelegeau ce se întâmplă.

Medicul le-a spus că nu am ce căuta acolo, că sunt normal și că am nevoie de atenție. Vin dintr-o familie clasică românească cu multă dragoste, certuri, probleme legate mai ales de bani, de supraviețuir,e cum era în România acelor vremuri…

ADVERTISEMENT

Am fost un copil plin de energie, la 7 ani m-am îndrăgostit de dans, dansul era existența, prin el am simțit că pot să respir, pot să mă exprim. De la 7 ani până acum nu m-am oprit nici măcar o săptămână din dans.

Am știut că acolo e medicina mea. În liceu am fost batjocorit… De la bulangiu , la bozgore am avut parte de tot”… ”, a povestit artistul în pe Youtube.