Culiță Sterp este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, însă viața lui nu a fost plină de succes, așa cum este acum, artistul având o meserie cu totul diferită. Concurentul de la „Survivor România” a dezvăluit ce făcea înainte de lansarea în muzică.

Aflat în echipa Faimoșilor la celebrul show de la Kanal D, Culiță Sterp este unul dintre cei mai buni concurenți, însă cariera muzicală i-a adus succesul. Cu toate aestea, artistul nu s-a bucurat întotdeauna de faima de acum.

Înainte de plecarea în Republica Dominicană, cântărețul a dezvăluit care a fost meseria lui înainte de a ajunge în topuri cu melodiile sale.

Ce meserie avea Culiță Sterp înainte să devină cunoscut. Dezvăluirea concurentului Survivor România 2021

Culiță Sterp este unul dintre cei mai apreciați interpreți din România la momentul actual, însă nu muzica a fost „meseria” pe care a practicat-o toată viața. Artistul ducea o viață modestă înainte de a intra în lumina reflectoarelor și nu dispunea de foarte multe resurse financiare.

Cântărețul lucra la stână și avea sute de oi în grijă, fără să mănânce nimic de dimineața până seara, atunci când ajungea acasă. Fără tehnologia care să-i ușureze viața, Culiță Sterp a povestit că stabilea cu cei de acasă când să-i fie adusă mâncarea.

„Când mergeam pe câmp, cu animalele, se mai întâmpla să nu îmi aducă de mâncare, din diverse motive. Nu aveam telefon pe vremea aia, dar conveneam ca la ora 14:00 să îmi aducă de mâncare. Rămâneam de dimineață și până seara fără mâncare, până ajungeam acasă”, a explicat artistul cu puțin timp înainte să plece în Republica Dominicană, potrivit wowbiz.ro.

Artistul a povestit că se întâmpla de multe ori să rămână fără bani, iar atunci când avea, nu găsea pe nimeni să-l ajute cu animalele. Din moment ce erau patru frați în familie, veniturile erau limitate. În plus, Culiță Sterpm și-a amintit cum a asistat la nașterea a 1000 de miei.

„Nu prea îmi plăcea această muncă, dar 40 la sută era de plăcere, 60 la sută era de nevoie. Fiind 4 frați, munceam prin rotație și nu aveam mereu bani să plătim muncitori. Și dacă aveam bani, nu prea găseai pe cine să aduci ca să muncească, că este dificil.

De câte ori am stat de Crăciun și de Paște la oi… aveam mai multe turme. Iarna era cel mai greu, când fătau oile. Când a plecat tatăl meu de acasă, eu împreună cu un alt băiat am asistat la nașterea a peste 1000 de miei. Am moșit peste 1000 de oi. Aveam 19-20 de ani atunci”, a continuat acesta.

Culiță Sterp, „faimosul” de la Survivor România 2021

Culiță Sterp a acceptat să participe la cel de-al doilea sezon „Survivor România” și să-și demonstreze abilitățile de supraviețuire în jungla din Republica Dominicană. Cântărețul este determinat să dea tot ce are mai bun pentru marele premiu și să iasă învingător din fiecare confruntare.

Copilăria petrecută în mijlocul naturii l-a ajutat să învețe să se descurce singur, așa că reality show-ul de la Kanal D nu este ceva străin pentru el, din punctul de vedere al condițiilor.

„Am crescut în mijlocul naturii, am stat fără mâncare pe câmp, având grijă de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil. Sunt ambițios, curajos și duc la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Sunt bun la suflet și am încredere în oameni care de multe ori mă dezamăgesc. O să-mi lipsească mâncarea, familia, prietenii, dar sper să câștig. Eu merg cu gânduri bune”, spunea artistul.