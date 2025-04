Ce meserie practică, în Germania, Raluca de la Mireasa. Ion Șaulescu: „Banii variază în funcție de zilele muncite”. Exclusiv

Raluca de la Mireasa, fosta parteneră de viață a lui Ion Șaulescu, are un loc de muncă la care nu s-ar fi gândit nimeni. Blondina a rămas în Germania, acolo unde a locuit, pentru puțin timp, cu bărbatul alături de care și-a jurat iubire în emisiunea prezentată de Simona Gherghe. În premieră, pentru FANATIK, fostul concurent face declarații exclusive.

Cu ce se ocupă și câți bani face, în Germania, Raluca de la Mireasa?

, pentru a reuși să-și facă o viață mai bună. După doar câteva luni, fostul concurent de la Mireasa a revenit în România, în timp ce femeia a rămas să facă banii la care a visat.

ADVERTISEMENT

În urmă cu puțin timp, pe Tiktok, Raluca a postat o imagine care a stârnit curiozitatea internauților privitor la job-ul pe care îl are.

Contacta de FANATIK, Ion Șaulescu ne-a dezvăluit că el și fosta lui parteneră se ocupau cu livrarea de colete pentru o mare firmă globală. Cei doi nu au plecat cu un contract din țară, ci l-au negociat acolo. Raluca de la Mireasa este șofer de dubă la o companie de curierat.

ADVERTISEMENT

„Da, este șofer, dar nu pe tir, ci pe dube normale de curieri, la Amazon. Nu am plecat cu contract de aici, am semnat acolo cu neamț. Banii variază în funcție de zilele muncite. Luam între 2200 și 2700 euro.”, a dezvăluit Ion Șaulescu.

Ion Șaulescu: „De la plicuri la pungi și cutii”

Deși , în urmă cu câteva săptămâni, ei chiar înaintând divorțul la notar, asta nu înseamnă că nu mai păstrează legătura. Din contră, se pare că ei vorbesc adesea, de aceea, Ion este la curent cu tot ceea ce se întâmplă cu fosta lui parteneră.

ADVERTISEMENT

Așa se face că acum, el ne mărturisește că Raluca muncește câte 6-8 ore și face câte 100 de kilometri zilnic, transportând diverse comenzi primite de la mai sus numita companie.

ADVERTISEMENT

„Lucrează între 6 și 8 ore pe zi. Are de condus maxim 50 km de Heidenheim an der Brenz (n.r. oraș din Germania). Transportă coletele care se comandă, de la plicuri la pungi și cutii cu diferite produse, tot ce își comandă oamenii.”, a mai punctat fostul concurent de la Mireasa.

De a renunțat Ion Șaulescu la job-ul din Germania?

din Germania. De asemenea, el a remomorat cum au ajuns să plece acolo. Fosta vedetă de la Antena 1 a divulgat și care a fost cauza care a dus la divorțul lor.

„Am plecat pentru prima dată în Germania pe 4 septembrie. M-am întors acasă după o întâmplare nefericită, de Revelion. Am stat doar patru zile în România și m-am întors la muncă. Am stat câteva luni, până la tragedia cu Perneș.

După întoarcerea în țară, pentru înmormântarea lui am decis să revin definitiv. Doar că am fost obligat, obligat. Mai bine zis, din respect pentru cel la care lucram, pentru că m-am înțeles bine cu oamenii ăștia. Am mai muncit o săptămână.

Nu am plecat în Germania pentru că o duceam rău. Singurul motiv pentru care am plecat în Germania au fost insistențele fostei partenere, nu că mi-am dorit eu. Ea și-a dorit foarte mult să mergem să lucrăm în străinătate. Am plecat amândoi, dar ne-am despărțit acolo. Ea a decis să rămână.

Ne-am separat din vina amândurora. Sunt mai mulți factori care ne vizează pe amândoi, n-aș putea să spun că e vina doar a ei sau doar a mea. Despărțirea s-a produs pentru că amândoi am considerat că e mai bine așa.

Nu o să fiu niciodată dușmanul ei sau ea al meu. Întotdeauna dacă eu o să pot să o ajut sau ea pe mine, o vom face. Doar că nu mai putem exista ca și cuplu.”, a menționat Ion Șaulescu.