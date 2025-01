Ce meserie și-ar fi dorit Adrian Mititelu Junior: „Învățam cărți întregi”

Adrian Mititelu Junior a vorbit despre cariera pe care și-o dorea cu ani în urmă, când familia sa a trecut prin momente complicate din punct de vedere financiar.

Adrian Mititelu Junior: „Voiam să fiu magistrat”

Fiul patronului de la FC U Craiova a terminat facultatea de drept și își dorea să devină procuror, fiind motivat și de problemele pe care familia sa le-a avut cu sistemul judiciar.

„La 20 de ani, din cauza faptului că nu stăteam foarte bine financiar și încă nu erau lucrurile clare legat de ce activitate vom presta noi ca și business al familiei, eram în anul trei la facultatea de drept și voiam să fiu magistrat. Am terminat facultatea de drept, însă nu a mai fost cazul odată ce mi s-au deschis oportunitățile în urma deblocării afacerilor.

Îmi aduc aminte când am dat Bacalaureatul, mă descurcam greu financiar cu meditațiile și am luat cred că media 9,60 și zicea lumea în ziar că am avut Bacalaureatul aranjat. Dar nu puteam să zic ‘Băi, de-abia mă descurcam cu banii să fac meditații, n-aveam cum să-l aranjez’.

Am vrut să mă fac procuror, eram și puțin înrăit din cauza poveștii familiei mele cu sistemul judiciar din România și mi-aș fi dorit să fiu magistrat.

Odată cu apariția banilor, mi-a dispărut și dorința de a învăța, pentru că trebuie să înveți destul de mult, învățam cărți întregi în primii doi ani de facultate ca să pot să iau examenele, e dificil la drept” a spus Adrian Mititelu jr. la podcastul .

Adrian Mititelu: „Sunt sigur că Adiță va face lucrurile mult mai bine decât mine”

Adrian Mititelu Junior activează în acest moment în domeniul imobiliarelor, iar în curând ar putea să devină omul numărul 1 la FC U Craiova. Fiul lui Adrian Mititelu este implicat de mai mulți ani la club, iar în curând .

„Adiță este foarte implicat și sunt sigur că în viitorul apropiat se va ocupa de club. Mai are nevoie de timp, un an-doi, să se maturizeze. Este încă tânăr, are doar 27 de ani. Vede lucrurile diferit față de mine.

A avut șansa să se formeze ca om în alte vremuri, are o altă mentalitate. Totuși, în fotbal trebuie să fii dedicat 100%, altfel nu ai nicio șansă. Nu poți conduce echipa de la București. Dacă nu ești prezent zilnic să vezi ce se întâmplă, nu ai cum să reușești.

Când Adiță va dori să se implice cu adevărat, sunt sigur că va face lucrurile mult mai bine decât mine. A învățat din greșeli, dar, repet, trebuie să fie prezent zilnic la club. Eu nu mă mai văd implicat decât cel mult 2 ani” a declarat Adrian Mititelu pentru .

, însă Mititelu senior a afirmat că fiul său a fost victima unor dezinformări: „Nu a fost nicio ceartă cu Adiță, presa a inflamat situația. Adiță a fost dezinformat atunci, unii din club erau preocupați să-i spună vrute și nevrute. Eu am lipsit un an și jumătate, iar în perioada aceea, unii s-au simțit mai bine cu Adiță, fiind mai liberi, făceau ce voiau”