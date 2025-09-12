Ce meserie și-ar fi dorit să aibă soția lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo nu și-a mai finalizat studiile niciodată, însă nu regretă alegerea făcută

Se pare că soția lui Lionel Messi ar fi trebuit să aibă o cu totul altă meserie. Antonela Roccuzzo a dezvăluit câteva detalii nu tocmai cunoscute din viața personală și cel mai probabil pentru unii vor fi surprinzătoare.

Antonela Roccuzzo dezvăluie ce meserie și-ar fi dorit să aibă

Într-un interviu acordat publicației „Haute Living”, soția lui Lionel Messi a vorbit despre familia sa, dar și despre visurile sale. Aceasta a crescut într-o familie numeroasă din Argentina, însă acum distanța e problema.

Astfel, nu poate să-i vadă atât de des pe cei dragi. Cât despre planurile de viitor, Antonela Roccuzzo și-ar fi dorit să aibă o cu totul altă meserie și anume aceea de stomatolog. A și început studiile în Rosario, dar nu le-a mai finalizat niciodată.

Deși a trecut mult timp de atunci, aceasta recunoaște că acum se ocupă de cu totul altceva. Nu are regrete însă și consideră că și actuala decizie o face cu adevărat fericită.

„Am crescut cu părinții, surorile, verii și bunicii mei în Rosario. (…) Am vrut să fiu stomatolog. Am început să studiez în Rosario, dar nu am absolvit din mai multe motive personale.

Astăzi fac cu totul altceva, dar dacă sunt sigură de un lucru este că întotdeauna trebuie să faci ceea ce te face cel mai fericit”, a explicat soția lui Lionel Messi pentru .

Cu ce se ocupă acum soția lui Lionel Messi

Chiar dacă planurile s-au schimbat, iar Antonela Roccuzzo nu are meseria pe care și-a dorit-o, . Soția lui Lionel Messi a lansat brandul de haine de copii, intitulat sugestiv ”Enfants”, alături de verișoara sa, Andrea Lo Menzo.

Povestea brandului a început în 2014, când cele două au devenit mame. Și-au dorit haine de calitate pentru copii și iată că așa le-a venit ideea. În primă fază au lansat un magazin virtual, iar în prezent brandul lor a ajuns la peste 80 de magazine fizice în Argentina și se va tot extinde.

Andrea Lo Menzo se ocupă de design-ul produselor, iar mama și sora Antonelei Roccuzzo sunt în conducerea companiei. Și se pare că . Anul trecut, spre exemplu, aceasta ar fi strâns în jur de 20 de milioane de euro.

Cât de ușoară este viața unei soții de fotbalist

Și pe plan personal, Antonela Roccuzzo se poate declara o femeie împlinită. Soțul ei, Lionel Mesii este un fotbalist cunoscut la nivel mondial și chiar dacă uneori îi duce dorul, s-a acomodat cu o astfel de viață.

Există și momente stresate, povestește aceasta. Pe de altă parte, familia este una cât se poate de unită. Totodată, viața cu cei mici poate fi cât se poate de plăcută de cele mai multe ori.

„Aceste momente sunt stresante, dar partea cea mai frumoasă este că trăim toate aceste lucruri împreună, ca o familie, iar copiii mei își pot crea amintiri minunate. Faptul că au trăit aceste momente din prima zi le face de neuitat…”, a spus ea.

Soția lui Lionel Messi a mai dezvăluit și cum arată o zi din viața ei. Are o rutină normală, se trezește devreme și duce copiii la școală. Ulterior merge la sală, iar mai apoi tot timpul ei este dedicat muncii. După amiază își ia copiii de la școală, iar restul zilei îl petrece cu ei.