Ce meserie urmează să aibă Adriana Bahmuţeanu: “E un vis împlinit”

Adriana Bahmuțeanu a anunțat că urmează să aibă o meserie pe care și-o dorește de ceva vreme, însă abia acum a reușit să-și îndeplinească visul.

Adriana Bahmuțeanu va avea o meserie la care visează de mult timp

Fosta prezentatoare TV este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. , George Restivan, cu care este logodită de câteva luni, iar în curând își va îndeplini un vis în plan profesional.

Mai exact, fosta soție a lui Silviu Prigoană va deveni psiholog cu acte în regulă. Adriana Bahmuțeanu își dorește să aibă această meserie de 20 de ani.

În prezent, Adriana Bahmuțeanu urmează un program de masterat în Psihologie clinică și este consilier de dezvoltare personală pentru familie, parenting și divorț.

După ce își va finaliza studiile, vedeta își va deschide propriul cabinet de psihologie, ajutându-i astfel pe cei care îi trec pragul.

“Nu am drept de liberă practica în România, ca și psiholog, dar urmează. E un vis împlinit. Acum 20 de ani am vrut să mă apuc de psihologie. Îmi luasem cărți, am vrut să mă înscriu la facultate.

La vârsta aia mi s-a părut o facultate grea și d-aia am tot amânat-o, am zis că nu înțeleg mare lucru, mă ia capul, mai stau un pic.

Dacă o făceam la timp, mi-ar fi folosit, dar niciodată nu e prea târziu.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show, de la Antena Stars, potrivit .

“Am foarte multe diplome”

De altfel, fosta prezentatoare are două formări în psihoterapie, iar acum este la a treia. Adriana Bahmuțeanu a citit foarte mult în ultimii doi ani și consideră că perioada pandemiei a fost benefică pentru ea.

“Pe lângă asta mai am două formări în psihoterapie, sunt și la a treia, am foarte multe diplome. Eu în toți anii ăștia m-am ocupat de propria mea persoană.

Mie pandemia mi-a folosit teribil. Am avut timp să stau să citesc. În ăștia doi ani eu am citit. Am stat cu burta pe carte, cum se spune. Am învățat foarte multe lucruri.”, a mai explicat vedeta.

Încă din 2020, de când a început pandemia de COVID-19, vedeta a decis să le ofere consiliere gratuită celor afectați de această situație.

Una dintre formările ei presupunea să facă practică, așa că i-a ajutat pe cei care au avut probleme cu anxietatea și cu atacurile de panică din cauza pandemiei.

Adriana Bahmuțeanu nu este singura vedetă care a decis să devină psiholog. Și Oana Lis, soția lui Viorel Lis, de câțiva ani.