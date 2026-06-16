Ce meserie va avea în curând soția lui Florinel Coman. Ioana este gata să-și schimbe complet viitorul

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Ioana, soția lui Florinel Coman, a dezvăluit ce meserie urmează să aibă de acum înainte. Frumoasa șatenă este gata să-și schimbe complet viitorul, după ce o vreme a dispărut din lumina reflectoarelor. Pauza i-a prins de minune.

Profesia pentru care învață partenera lui Florinel Coman

Florinel Coman (28 ani) are mari șanse să treacă printr-o transformare uriașă în carieră. Sportivul celor de la Al-Gharafa este posibil să fie transferat la o altă echipă, mulți întrebându-se dacă . Tânărul nu este singurul care ia în calcul o serie de schimbări importante. În aceeași situație se află și partenera sa de viață.

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Soția fotbalistului, Ioana, a anunțat pentru ce profesie se pregătește intens. Vestea vine după ce a avut parte de o situație disperată, fiind . Din fericire, a reușit să revină în România alături de mama și fiica sa, însă a rămas afectată de evenimentele respective.

A făcut un detox de la rețelele de socializare, iar când a revenit a demonstrat că este o versiune nouă. Actuala personalitate a îndemnat-o să scoată la lumină numeroase citate motivaționale. De asemenea, este gata să aibă o traiectorie nouă în ceea ce privește meseria sa. E într-o călătorie spre pacea interioară, finalul fiind unul inedit.

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Concret, în perioada următoare va putea lucra ca și psihoterapeut. Soția lui Florinel Coman nu a oferit prea multe informații despre acest lucru, însă informația a fost făcută publică în descrierea sa paginii de Instagram. Tot aici postează imagini din vacanță sau de la evenimentele mondene la care ia parte singură sau cu alesul inimii sale.

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”Un loc în care reușești să îți dai jos măștile sociale”

În urmă cu ceva vreme Ioana Coman povestea că a mers într-o tabără de dezvoltare personală. Partenera lui Florinel Coman a lăsat în urmă toate fricile, toată lumea știind că are o anxietate destul de mare. Din fericire, are parte de mult ajutor, după ce anul 2025 și-a pus serios amprenta asupra stării sale psihice și emoționale.

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„Ajungi într-o tabără de dezvoltare personală unde te poți simți cu adevărat tu. Un loc în care reușești să îți dai jos măștile sociale, îți privești și îți accepți partea întunecată. Înțelegi care este rolul suferinței și care este mesajul ascuns al acesteia.

Îți înțelegi teama de judecată și respingere, nevoia de control. Îți îmbrățișezi fricile și te eliberezi de ele!”, spunea la un moment dat șatena, într-o filmare distribuită pe contul de TikTok, unde are o comunitate mare și este activă constant.