Ce meserii a avut Zanni de la Survivor România înainte să-l descopere Alex Velea. Așa a făcut bani!

Zanni de la Survivor România a reușit să ajungă mare datorită lui Alex Velea, cel care a crezut în el de cum l-a văzut. Concurentul show-ului de la Kanal D a răzbit în viață până să aibă succes în muzică și a făcut bani așa cum a putut.

Zanni a lucrat în mai multe locuri pentru a-și câștiga existența și nu i-a fost rușine să spună că a început de jos. A avut la un moment dat o stea norocoasă, însă până să devină celebru era un tânăr ca oricare altul.

Băiatul de suflet al Antoniei și al lui Alex Velea a fost nevoit să învețe de mic ce înseamnă greul, ce înseamnă să te descurci singur în viață. Abandonat de mamă la puțin timp după ce s-a născut, Zanni avea să facă armata încă din copilărie.

Zanni de la Survivor România, obișnuit cu greul de mic

Faimosul a supraviețuit într-un orfelinat până la vârsta de 6 ani și, chiar dacă a văzut cât de greu este să faci ceva în viață, nu s-a dat niciodată bătut, fapt pentru care este un exemplu.

Tatuatul de la Survivor România a muncit în mai multe locuri. A fost grădinar, a făcut tatuaje pe bani, dar a lucrat și în birouri după cum chiar el a povestit la un moment dat.

„Le-am făcut pe toate: am tuns iarba, am făcut tatuaje, am fost la pizzerie”

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine.

Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni în urmă cu ceva timp, potrivit wowbiz.ro.

Zanni a povestit și cum a început relația de prietenie cu Alex Velea, pentru care are un respect imens, fiind omul care i-a întins cea mai importantă mână de ajutor: „Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”.