Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Victor Pițurcă, a spus ce meserii au avut părinții săi. Puțini români știu cu ce s-au ocupat cele mai importante persoane din viața sa. Cum a trăit anii copilăriei.

Cu ce s-au ocupat părinții lui Victor Pițurcă

Victor Pițurcă s-a născut în localitatea Orodel din județul Dolj. Comuna este compusă din satele Bechet, Călugărei, Cornu, Orodel (reședința) și Teiu. Tot aici a venit pe lume și tatăl său, care s-a stins din viață în anul 2007, la vârsta de 78 de ani. Bărbatul pe numele său Petre Pițurcă a murit pe data de 18 martie.

ADVERTISEMENT

Acesta avea mai multe probleme medicale. A fost înmormântat în cimitirul craiovean Dorobănţiei. Fostul selecționer al naționalei României a primit vestea neplăcută cu doar câteva zile înainte de un cantonament important. Privind în urma sa fostul sportiv a mărturisit că datorită figurii paterne a început să practice fotbalul.

Acum, a dezvăluit și ce meserie a avut tatăl său. De asemenea, a spus cu ce se ocupa mama sa, Maria. Femeia s-a născut pe data de 7 octombrie 1931. Tehnicianul care provine dintr-o familie modestă. Cu toate acestea, a avut parte de o educație foarte bună din partea părinților săi.

ADVERTISEMENT

„Taică-meu s-a angajat la o fabrică la Craiova, mama la fel, la o seră cu flori. Părinți simpli am avut, părinți care mi-au dat o educație foarte corectă, foarte cinstită. Și un tată căruia i-a plăcut fotbalul. Datorită lui am mers la fotbal”, a declarat Victor Pițurcă pentru Steaua TV, scrie .

ADVERTISEMENT

În același interviu fostul selecționer român a povestit că obișnuia să joace fotbal în fiecare zi. A iubit acest sport încă din copilărie, 5-6 ore stând desculț pe afară pentru „a bate mingea”. Avea mereu genunchii juliți, precizând că uneori mai făcea și boacăne, cum ar fi să intre prin grădinile oamenilor care locuiau aproape de casa sa.

ADVERTISEMENT

Cum a simțit Victor Pițurcă moartea tatălui său

Invitat într-un podcast în urmă cu ceva vreme, Victor Pițurcă a vorbit deschis despre pierderea tatălui său. A fost un moment foarte greu pentru fostul fotbalist, dispariția acestuia venind cu doar o zi înainte să intre în cantonament pentru duelurile cu Olanda și Luxemburg, din preliminariile EURO 2008.

Din fericire, a reușit să treacă peste suferință. În ziua în care l-a condus pe ultimul drum pe bărbat a avut aproape multe persoane. Gigi Becali, Gigi Neţoiu, fraţii Ioan şi Victor Becali au mers după cortegiul funerar.

ADVERTISEMENT

„Pe tata l-am pierdut înaintea meciului pe care echipa națională îl disputa în Olanda. Țin minte că avea probleme de sănătate și nu m-a luat prin surprindere acest lucru. Știam că e într-o perioadă mai grea. S-a întâmplat cu o zi înainte să intru în cantonament pentru acest joc.

A fost rapid momentul, am mers la Craiova, a fost înmormântarea, apoi am venit la băieți și a trebuit să îmi schimb mimica feței. M-a ajutat foarte mult lucrul acesta și am obținut un rezultat foarte bun, am reușit un 0-0 în Olanda. Am depășit momentul, mi-a ajutat Dumnezeu.

Noi am fost o familie foarte unită, dar asta este viața”, a explicat Victor Pițurcă, în cadrul podacstului „Ameritat cu Nasrin”, de pe YouTube. În altă ordine de idei, fostul selecționer al naționalei României a avut o