De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu

Horațiu Potra a fost arestat în urmă cu câteva zile pe aeroportul din Dubai, șeful mercenarilor refugiindu-se în Emiratele Arabe, după ce autoritățile de la noi i-au deschis dosar penal pentru infracțiuni deosebit de grave. Principala discuție acum este când și în ce condiții va fi extrădat apropiatul lui Călin Georgescu. Bărbatul ar putea invoca o chichiță prevăzută de legea arăbească.

Chichița de care se poate agăța Horațiu Potra ca să nu fie extrădat. Condițiile legale din Emiratele Arabe

Horațiu Potra se află în acest moment în Dubai, unde a fost reținut împreună cu fiul și fratele său. Apropiatul lui are , acesta fiind și motivul pentru care acum se duc negocieri grele pentru extrădarea lui. Șeful mercenarilor este acuzat că a vrut să atenteze la ordinea constituțională a statului, pregătind o adevărată baie de sânge împreună cu alți luptători, în luna decembrie 2024. Asupra mercenarilor lui Potra s-au găsit, de altfel, mai multe arme albe, la acea vreme.

Care sunt condițiile prevăzute de legea din Emirate pentru extrădare? Ei bine, așa cum au spus și oficialii români, dat fiind că România nu are un acord cu UAE, procedura extrădării poate dura, în cel mai optimist scenariu, câteva luni. Ce motiv ar putea invoca, însă, Horațiu Potra, pentru a-i convinge pe arabi să nu îl lase să vină în țară?

Potra se poate plânge de persecuție politică. Arabii interzic extrădarea pentru „infracțiuni de natură politică”

Procesul de extrădare joacă un rol semnificativ în dreptul penal internațional și, chiar dacă țara noastră nu are un acord semnat cu Emiratele Arabe Unite, există, totuși, o lege care stă la baza discuțiilor dintre oficialitățile române și cele din Dubai. Emiratele Arabe au stabilit un cadru juridic destul de cuprinzător care reglementează extrădarea, odată cu adoptarea Decretului Federal nr. 39/2006 și modificările făcute recent, prin Decretul nr. 38/2023. Extrădarea se aplică persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate de cel puțin 6 luni sau mai mult, ori celor acuzate de săvârșirea unor infracțiuni pedepsibile cu cel puțin un an de închisoare.

Decretele prevăd și condițiile în care un cetățean acuzat că a încălcat legea poate fi extrădat. În primul rând, se ține cont de tipul infracțiunii, și anume dacă fapta pentru care inculpatul e acuzat e condamnabilă la închisoare cu executare, ceea ce în cazul lui Horațiu Potra se respectă. Apoi, fapta penală de care e acuzat trebuie să constituie infracțiune atât în statul solicitant, cât și în cel solicitat.

Abia la al treilea punct avocații lui Potra ar putea juca o carte decisivă în ceea ce privește extrădarea inculpatului. Și anume, legea din Emirate interzice extrădarea pentru infracțiuni politice. Așadar, statul solicitat poate refuza extrădarea dacă infracțiunea este considerată una de natură politică, precizează Asociația de Avocați și Consultanță Juridică Awatif Mohammad Shoqi, . Poate fi încadrată atentarea la ordinea constituțională la „infracțiuni politice”? Se pare că da. Infracțiunile politice pot fi considerate inclusiv actele de terorism sau orice încercare de a atenta la ordinea constituțională. Așadar, Potra poate invoca infracțiunea de natură politică.

Se pot încadra acuzațiile aduse șefului mercenarilor la „infracțiuni politice”? Avocat: „Poate merge pe calea aceasta”

FANATIK a consultat un avocat pentru a ne spune în ce fel ar putea șeful mercenarilor să îi convingă pe arabi legat de acest aspect, dar și cum ar putea dovedi că e persecutat politic, în apărarea sa. Avocatul ne-a spus că n-ar fi de mirare ca apropiatul lui Călin Georgescu să ceară inclusiv azil politic în Dubai.

„Nu numai că se poate folosi de chestia asta, dar el are destule chestii video, dacă mă întrebați, trebuie să demonstreze în fața autorităților din Emirate Arabe faptul că infracțiunile de care el este acuzat sunt mascate pentru o vendetă politică. De fapt, poate merge pe calea aceasta, să facă referire direct, dar și adiacent poate să demonstreze, căci atunci când ăia îți spun să faci dovada trebuie să arăți care este imixtiunea politică în cazul tău”, ne-a declarat avocatul Cristian Sârbu.

Apropiatul lui Călin Georgescu a candidat din partea PSD pentru postul de primar la Mediaș

Dovezile despre care vorbește ar putea fi legăturile pe care Potra le avea cu anumite cercuri din statul român, inclusiv politice, el însuși fiind la un pas să ajungă primar din partea PSD la Mediaș, pierzând cursa la localele din 2024 la 250 de voturi distanță de candidatul PNL.

„El poate să ceară inclusiv azil politic. Exact despre asta poate fi vorba (n. red.: referire la faptul că atunci când a făcut campanie pentru PSD nu era inamicul statului), dar acum eu nu știu exact bucătăria domnului Potra că nu e clientul meu, dar din ce am văzut el are multe imagini. Gândiți-vă că s-au făcut două percheziții și abia la a treia s-au găsit lucruri incriminatorii. Cât a lucrat cu ăia a fost ok, când a trecut în partea cealaltă nu mai este ok. De asta el trebuie să explice pe larg autorităților din Emirate dacă se consideră cu adevărat urmărit politic”, ne-a mai spus avocatul.

Radu Marinescu, ministrul justiției, precizări despre extrădarea lui Potra

Ministrul justiției, Radu Marinescu, a declarat de curând că autoritățile române au discutat cu cele arăbești în legătură cu extrădarea șefului mercenarilor. „S-au purtat discuții cu privire la confirmarea luării măsurii preventive față de cele trei persoane și discuții tehnice cu privire la realizarea unor progrese în negocierea și încheierea tratatelor, privitoare inclusiv la extrădare, asistență juridică în materie penală și alte aspecte de ordin tehnic, juridic”, a spus Marinescu