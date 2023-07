Fetița artistei Rona Hartner, la 15 ani, a dat lovitura pe plan internațional

Rona Hartner a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre planurile de viitor ale fiicei sale, Rita! La doar 15 ani, fata artistei a bifat niște reușite demne de menționat.

Rona Hartner, mândră de fiica sa. Ce job și-a găsit la doar 15 ani

Un sprijin important pentru Rita a fost dintotdeauna mama ei, Rona Hartner. Aceasta i-a fost ”elevă” la cel mai recent examen pe care l-a susținut aceasta, unul pe care l-a trecut cu brio!

Rona ne-a mărturisit și ce planuri are de , pe 14 iulie 2023. Anul ăsta, vedeta nu va putea fi alături de prietenii ei, căci are de susținut un concert, însă fiica ei se va bucura de sărbătoare cu amicii ei.

Rita Hartner a obținut o diplomă internațională în urma participării la cursurile de la Syma Make Up Studio, una din cele mai cunoscute școli din Franța care se ocupă de beauty. Cântăreața a vorbit pentru FANATIK, cu mândrie, despre bucuria pe care i-a oferit-o fiica ei.

„Diploma aia va fi internațional valabilă”

„I s-a propus un stagiu de șapte zile, să facă toată baza de școală numărul unu, școală de make-up nivel unu. La 18 ani, diploma aia va fi europeană, chiar internațional valabilă. Deocamdată e doar diplomă de participant, dar a terminat cu nivel excelent, pentru că într-adevăr s-a implicat enorm.

Fiecare machiaj pe care l-a realizat a durat șase ore. Deci a făcut șapte machiaje profesioniste, de la machiaj natural până la machiaj de modă, apoi machiaj de nuntă.

Acum, imaginează-ți că în Franța au sunat-o deja cliente care vor să le machieze”, a spus Rona Hartner cu mândrie despre realizarea fiicei sale, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rona Hartner, despre joburile pe care le-a avut înainte de muzică: „Traduceam din germană și engleză”

ne-a mai zis că make-up-ul nu este singura pasiune a Ritei. Aceasta încă își caută calea din punct de vedere profesional, însă ce este sigur e faptul că vrea să activeze într-un domeniu artistic, fie că e vorba de hair-styling, make-up sau design de interior.

„Îți dai seama că oricărui copil la 15 ani i-ar plăcea să aibă un job de vară, iar ea practic își va face cliente. Într-adevăr e foarte talentată, chiar dacă nu vrea să facă o meserie din chestia asta, dar va fi un hobby ca un job, așa de weekend.

Eu o încurajez, că și eu la vârsta ei am avut o grămadă de joburi. Eram coafeză, făcusem un an de coafură, fusesem traducător, traduceam din germană și engleză, e bine să ai joburi. Eram și stenodactilografă”, a mai declarat Rona Hartner pentru FANATIK.

Cea mai mare dorință a fiicei sale, potrivit mărturisirii pe care a făcut-o Rona, este să devină designer de interior. „E interesată de tot ce e legat de frumusețe, desen… Acum a creat un T-shirt al ei. Face T-shirt-uri din astea pentru rockeri. În tot ce e legat de artă e foarte implicată”, a completat Rona Hartner.

De Ziua Franței, vedeta nu va petrece cu prietenii: „Eu vara nu dorm”

Cu privire la , Rona Hartner ne-a zis că va fi pe drumuri, prin trenuri, căci are multă treabă. „Plec la un concert. Toată ziua o să fiu pe trenuri. Ajung seara într-o zonă ca să fac sunetul pentru concertul de a doua zi.

Nu voi fi deloc cu prietenii mei, care vor sta la artificii, la picnic. Îmi pare rău într-un fel, dar fata mea rămâne cu prietenii ei și vor face picnic pe plajă, cu artificii, cu tot. Eu am concertul pe 15, dar ajung cu o zi înainte, căci în perioada asta sunt multe greve și prefer să ajung cu o zi înainte. Pe urmă, am concerte mult toată vara.

Am concerte mișto de tot cu trupa mea, dar și cu compoziții gospel. Sunt festivaluri peste tot în Franța, iar vara e perioadă în care mișun cel mai mult. Sunt chiar epuizată deja. Deci, am o vară complet plină. Eu vara nu dorm! Nu știu când o să am timp de plajă, deși stau la 5 minute de plajă. Nu știu cum să fac să am timp de toate”, a încheiat Rona Hartner.