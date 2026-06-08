Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”

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Adrian Rus (30 de ani) a fost eroul naționalei României în Fundașul central a marcat golul victoriei cu britanicii, la scurt timp după ce a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova.

Adrian Rus, marea lovitură dată de Universitatea Craiova

În minutul 80, Adrian Rus a marcat golul cu care România a câștigat amicalul cu Țara Galilor, scor 2-1. La scurt timp, stoperul a scos și un gol ca și făcut al britanicilor. Reușita lui Rus a venit după o lovitură necruțătoare de cap și a fost lăudat de Marius Șumudică. Înainte de acțiunea echipei naționale,

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„Era o mare pierdere pentru U Craiova dacă îl pierdea pe Rus. Rus este unul dintre cei mai buni fundași centrali și fotbaliști din campionatul României. Complet în ceea ce înseamnă rigurozitate, dorință, agresivitate, câștigarea duelurilor. Un jucător care îți câștigă duelurile aeriene.

Echipa națională a României a câștigat un jucător foarte periculos în careul advers. Și nu e întâmplător. Și în campionatul României marchează foarte mult cu capul. Și ieri a avut două ocazii, una a fructificat-o. Tăria cu care lovește, calitatea cu care se desprinde de la pământ, timingul pe care îl are. Asta înseamnă forță în picioare, asta înseamnă inteligență, asta înseamnă timing, valorificarea spațiului din careul advers. Pentru mine, Rus e o certitudine în momentul de față”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Rus a făcut spectacol la declarații după România – Țara Galilor 2-1

Inițial, Adi Rus nici nu fusese chemat de Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Stoperul a venit la lot după accidentarea lui Bogdan Racovițan. După . „Este o victorie grea, o victorie muncită, dar a meritat. S-a alergat foarte mult. Mister a făcut toate schimbările, a dat șanse tuturor. Mă bucur că am primit și eu o șansă după mult timp, doi ani mi se pare. Mă bucur că am și înscris, dar important e că am câștigat.

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La faze fixe chiar am lucrat zilele acestea. Nu trebuie să ai neapărat talia lor dacă ai o dinamică bună în careu. Pasa a venit de la Matei. Puteam să fac dubla tot din pasa lui. Mă bucur că am înscris și sper să o ținem pe aceeași linie.

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E o mândrie că am fost convocat. Mă bucur că Mister a contat pentru mine. Voi da totul pentru acest tricou de câte ori mă va convoca. Am găsit aici un spirit bun și se vede că este un nou început. Spiritul lui Mister este unul bun și vrea să scoată ce e mai bun din noi.

Mister își dorește din partea tuturor fundașilor să fie fundași. Apoi, să avem mingea, să construim, să cerem mingea când nu se poate juca în față și să ne câștigăm duelurile. Dânsul ne impune la fiecare ședință să scoatem ce e mai bun din noi. Ne spune că suntem cei mai buni dacă avem încredere și curaj.

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A fost un an foarte bun pentru mine, cred că cel mai bun an din carieră. Credeam că am făcut un pas în spate întorcându-mă din România în Italia, dar acum pot spune că am făcut doi înainte. Sunt mândru că joc în țara mea și sunt fericit că am prelungit cu Universitatea Craiova”, a spus Adrian Rus, la Prima TV.

23 de selecții și 2 goluri are Adi Rus la naționala mare a României