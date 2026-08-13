Sport

Ce n-a putut FCSB a făcut o echipă cu lot de 4 ori mai ieftin! Auda, spulberată cu 4-0 de „vedetele” Qefalij, Ayodeji și Qardaku

Dinamo City, cunoscută cândva drept Dinamo Tirana, a „răzbunat-o” pe FCSB și a spulberat-o pe FK Auda din Letonia. O formație cu un lot apropiat valoric de Corvinul Hunedoara, dar care nu a stat la povești cu letonii.
Flaviu Popa
14.08.2026 | 00:17
Ce na putut FCSB a facut o echipa cu lot de 4 ori mai ieftin Auda spulberata cu 40 de vedetele Qefalij Ayodeji si Qardaku
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Dinamo City a spulberat-o pe Auda. Foto: Facebook Dinamo City
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Înfrângerea celor de la FCSB cu FK Auda, 3-7 la general, va rămâne cu siguranță în istoria meciurilor rușinoase din fotbalul românesc. Și mai dureros, cei de la Auda au fost umiliți în faza următoare de albanezii de la Dinamo City, fosta Dinamo Tirana. O echipă redenumită astfel după ce în 2023 albanezii au semnat un protocol de colaborare cu Manchester City.

Ce n-a reușit FCSB a reușit o formație din Albania: Dinamo City a spulberat-o pe FK Auda cu 4-0

FK Auda câștiga cu 1-0 meciul tur, după o dominare sterilă, însă returul din Albania a fost fără istoric. 4-0 pentru Dinamo după un meci în care albanezii au șutat de 5 ori pe poartă, iar cei de la Auda o singură dată. Semn că forța ofensivă a letonilor a fost problematică doar pentru defensiva fragilă a celor de la FCSB.

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Comparativ, în meciurile cu FCSB cei de la Auda au reșit nu mai puțin de 14 șuturi pe poartă, o cifră enormă la un astfel de nivel. Pentru a vorbi strict de cifre, durerea e și mai mare dacă ne uităm ce „valoare” au loturile echipelor care au lăsat-o pe FCSB să se uite la TV: 6,15 milioane de euro Auda și 6,73 milioane Dinamo. Comparativ, lotul celor de la FCSB valorează 25,8 milioane de euro și putem spune că Auda și Dinamo Tirana valorează cam atâta cât o fac Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu la pachet.

Dacă Auda nu mai are nevoie de prezentare pentru fanii români, merită văzut cine este echipa care a reușit ce nu a reușit FCSB: să o spulbere pe Auda cu 4-0. O formație cu un palmares impresionant în campionatul intern (18 titluri, a doua cea mai titrată echipă din Albania), care evoluează pe stadionul Ruzhdi Bizhuta (13.000 de locuri).

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O formație care nu se laudă cu niciun transfer notabil, exceptând cu vânzarea atacantului Mustapha Koma către Genk pentru 700.000 de euro. Cei de la Dinamo City au în lot un singur jucător internațional, pe albanezul Naser Aliji. Cel mai scump jucător din lot este kosovarul Almir Ajzeraj, cotat la 450.000 de euro de Transfermarkt.

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Cât despre „vedetele” care au înscris patru goluri contra celor de la Auda într-un singur meci, merită să-i trecem în revistă pe Qardaku Eridon (mijlocaș , 250.000 euro), Klevi Qefalija (mijlocaș central, 350.000 euro), Malomo Ayodeji (mijlocaș nigerian ofensiv, 400.000 de euro) și Fadairo David (atacant nigerian, 150.000 de euro).

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Auda a fost spulberată de Dinamo City cu 4-0
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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