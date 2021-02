A doua etapă de vaccinare anti-Covid a accentuat criza de vaccin deja existentă. Cu toate că autoritățile estimează că la mijlocul lunii aprilie se va da drumul etapei a-III-a de vaccinare, fiind imunizate zilnic peste 100.000 de persoane, în plan real, lucrurile nu sunt atât de simple. Pe de o parte, există o mare criză de vaccin și locurile disponibile pentru vaccinare se dau în câteva secunde, pe de altă parte lipsește resursa umană.

Medicul de familie Sandra Alexiu atrage atenția că va fi un haos total dacă se decide trecerea la etapa a III-a fără să fi fost vaccinare persoanele din prima etapă, medicii și asistentele, precum și persoanele din etapa a II-a. Cu toate acestea, imunizarea unui procent cât mai mare din populație însemnă mai multă libertate și revenirea la viața dinainte de pandemie, atrage atenția medicul de familie Gabriela Kubinschi, coordonator în centrul de vaccinare Sf. Maria din Măgurele.

La mijlocul lui ianuarie, s-a dat startul la a II-a etapă de vaccinare cu toate că foarte multe persoane din prima etapă, din domeniul medico-sanitar, au rămas nevaccinate. Locurile s-au ocupat rapid de cine a fost „mai iute de mână”, după cum se exprimă președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu. Drept urmare, foarte mulți pacienți care au sub 65 de ani și suferă de boli grave nu au mai găsit loc pe platformă.

Sandra Alexiu: Nu mi-am imaginat că trecem la etapa a doua de vaccinare fără să fie medicii vaccinați

Deși luni, 15 februarie, au sosit noi doze de vaccin, acesta nu acoperă nevoile populației. Timp de o lună de zile medicul de familie Sandra Alexiu a tot verificat platforma de vaccinare, în cazul în care apare vreun loc nou, însă fără prea mult succes.

„Mi se pare că trăiesc într-un coșmar zilnic. Verific cel puțin de șase ori pe zi platforma să pândesc dacă a mai apărut vreun loc”, atrăgea atenția medicul de familie, săptămâna trecută.

În opinia medicului, trecerea la etapa a II-a de vaccinare s-a făcut mult prea rapid, astfel încât au rămas nevaccinate foarte multe persoane din domeniul medico-sanitar, precum și persoane sub 65 de ani care suferă de boli grave.

„Nu mi-am imaginat că o să trecem la etapa a II-a fără să ne asigurăm că sunt medicii vaccinați. Au devansat etapa a II-a. În etapa a II-a toate țările din Europa au avut cinci sau șase categorii pe care le-au vaccinat pe rând. Noi am pus în prima categorie personalul medico-sanitar și, înainte să se termine prima categorie, am intrat în a II-a, și în a II-a am pus aproape tot ce se putea pune, toate categoriile speciale, toate bolile…”, a mai spus Alexiu.

„Surprizele”, rezervate de etapa a III-a de vaccinare

Medicul își exprimă îngrijorarea pentru felul în care se va desfășura a III-a etapă de vaccinare, programată la mijlocul lunii aprilie, în cazul în care se va suprapune cu etapa a II-a, respectiv etapa I, care încă e în desfășurare.

„Ce să vorbim de etapa a III-a când etapa I efectiv au blocat-o. Multe persoane din domeniul medico-sanitar nu s-a putut vaccina încă, fie că n-au prins vaccinul, fie că au apucat să facă boala și au nevoie totuși de vaccinare fiindcă s-au îmbolnăvit între doze. În consecință, au amânat a doua doză de vaccin până a trecut perioada de izolare și de boală. Dacă se dă drumul la etapa a III-a înainte să se termine cele două etape, o să fie bătălie, așa cum s-a procedat în cazul etapei a II-a. O să prindă loc cine e mai iute de mână. Cum să dăm drumul la etapa a III-a când nu ne-am vaccinat pacienții gravi care umplu ATI-urile? Mi s-ar părea inuman și incorect să se dea drumul la etapa III-a doar pentru a respecta un calendar deja stabilit. Dacă se va întâmpla ca în cazul etapei a II-a, va fi legea junglei, care ajunge primul. Dacă se vor permite programările în platformă pentru cei din etapa a III-a, cei din etapa II vor păți cum au pățit noi medicii când s-a dat drumul la înscrierea în platformă la cei din etapa a II-a, noi nu am mai găsit loc nicăieri să ne programăm. Medici de familie, asistente, îngrijitoare, infirmiere, brancardieri, medici din ambulatorii și spitale, o grămadă nevaccinați, că nu avem unde”, a declarat Sandra Alexiu pentru FANATIK.

“Urgențele” la vaccinare rămase pe dinafară

Sandra Alexiu mai atrage atenția că în stabilirea programărilor la vaccinare nu s-a ținut cont nici de cazurile urgente și de situațiile speciale.

„Fiecare medic de familie are o listă cu pacienți care trebuie vaccinați care se încadrează în categoria a II-a de risc. Am băgat în platformă o listă cu 1280 de pacienți care se încadrează în categoria II, sunt toți pacienții mei cronici. Din 2400 câți am, jumătate i-am băgat în platformă în așteptare ca să găsesc locuri pentru ei. Din aceștia, sunt câțiva care sunt foarte mari urgențe, în sensul că au de făcut operații urgențe și și-au amânat aceste operații până după vaccin. Mai am cazul unei bunici care este foarte bolnavă, are diabet, tensiune, accident vascular, și nu s-a găsit o doză pentru ea. Mai am o pacientă care are peste 65 de ani și trebuie să plece în aprilie într-un pelerinaj, cum o vaccinez? Mai am o studentă care pleacă în Polonia la sfârșitul lui martie, cum o vaccinez și pe fata asta?“, mai spune medicul.

Frica de îmbolnăvire este mai puternică decât frica de reacțiile adverse ale vaccinului

Deși în spațiul public se discută tot mai des de posibilele reacții adverse ale vaccinurilor anti-Covid, fie că vorbim de Pfizer, Moderna sau Astra Zeneca, populația este atât de speriată de contactarea virusului încât preferă să facă vaccinul, chiar dacă riscă să experimenteze anumite reacții adverse neplăcute.

„Toată lumea se teme de efectele adverse, însă vedeți, ca și la Pfizer, pe măsură ce se efectuează vaccinarea oamenii vor căpăta încredere, dovadă că locurile de vaccinare la centrul Măgurele s-au terminat în primele minute după ce s-a deschis platforma. Cu toată frica, nu sunt locuri”, transmite medicul de familie Gabriela Kubinschi, coordonator vaccinare în clinica Sf. Maria din Măgurele.

Nici distanța nu descurajează pacienții care doresc să facă cât mai repede vaccinul anti-Covid

Mulți pacienți sunt gata să parcurgă kilometri întregi distanță pentru a prinde un loc la vaccinare, astfel încât sunt situații de pacienți din București care se vaccinează în Suceava, Mehedinți sau Gorj, a mai atras atenția medicul.

În ceea ce privește locurile din centrele de vaccinare situate în vecinătatea Bucureștiului, acestea se epuizează rapid, încă din primele minute de la afișarea în platformă.

„Oamenii vor să se vaccineze cât mai repede și se duc unde găsesc loc, fie în Giurgiu, fie aici în Măgurele. Vor să scape și să fie imunizați” , atrage atenția medicul de familie Kubinschi.

Lipsa forței de muncă, provocarea zero în campania de imunizare a populației

O altă mare problemă în această campanie de vaccinare este lipsa forței de muncă, atrage atenția medicul de familie Kubinschi, care mai spune că se caută toate categoriile de medici, numai să fie asigurată permanența în centrele de vaccinare.

„Cea mai mare greutate este resursa umană. Găsim foarte greu medici care să aibă posibilitatea să acopere acest program de 12 ore. Foarte greu. Dacă nu ar fi fost o clinică mare în spatele centrului de vaccinare din Măgurele nu cred că putea funcționa în parametri normali. Și asta se întâmplă în toată România. Sunt foarte puțin medici. Nu mai zic de cei care lucrează în linia întâi în lupta anti-Covid, sunt avioane de obosiți și sunt extrem de suprasolicitați. De cealaltă parte, medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate sau în cabinete de familie, au proprii lor pacienți și atunci pot să se implice în vaccinarea populației doar câteva ore, în afara programului de lucru”, spune Kubinschi.

Cu toate că eforturile depuse de medici în această campanie de vaccinare sunt mari și aparent nu sunt răsplătite pe măsură, acești oameni cred cu tărie în ceea ce fac. „Faptul că România stă foarte bine la capitolul vaccinare trebuie să ne dea curaj să facem acest efort pentru că răsplata este pe măsură. O populație imunizată peste 60% înseamnă multă libertatea, o industrie care se reface și o întoarcere la o viață normală cât mai repede”, concluzionează medicul de familie.

Cele trei etape ale campaniei de vaccinare anti-COVID

Prima etapă a programului național de vaccinare a început în 27 Decembrie 2020 și a presupus vaccinarea personalului din domeniul medico-sanitar și personalul din domenii cheie pentru buna funcționare a societății, cum ar fi apărare, transporturi, ordine publică, educație, energie și alimentație.

A doua etapă, începută pe 15 Ianuarie 2021, a vizat vaccinarea populației care prezintă un grad ridicat de risc precum vârstnicii care au peste 65 de ani și a pacienților care suferă de boli cronice (cancer, diabet, leucemie, hepatită, SIDA etc.)

A treia etapă de vaccinare are în vedere vaccinarea populației generale, fără boli cronice, până în 65 de ani, și se prognozează că va începe la mijlocul lunii aprilie.