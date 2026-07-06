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Ce nebunie! 100.000 de oameni au ieșit în stradă după victoria cu Brazilia. Prințesa Norvegiei n-a mai ținut cont de nimic – a intrat peste Haaland în vestiar și l-a îmbrățișat, deși era dezbrăcat

A fost nebunie totală în Norvegia după calificarea echipei naționale în sferturile de finală ale CM 2026. 100 de mii de oameni au ieșit pe străzi, iar Prințesa l-a îmbrățișat pe Haaland în vestiar
Cristian Măciucă
06.07.2026 | 06:41
Ce nebunie 100000 de oameni au iesit in strada dupa victoria cu Brazilia Printesa Norvegiei na mai tinut cont de nimic a intrat peste Haaland in vestiar si la imbratisat desi era dezbracat
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Ce nebunie! 100.000 de oameni au ieșit în stradă după victoria cu Brazilia. Prințesa Norvegiei n-a mai ținut cont de nimic - a intrat peste Haaland în vestiar și l-a îmbrățișat, deși era dezbrăcat. FOTO: Fanatik
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Norvegia a făcut istorie la CM 2026. Nordicii nu doar că au eliminat-o pe Brazilia, scor 2-1, dar s-au calificat în premieră în sferturile de finală ale unui Campionat Mondial. Victoria a fost sărbătorită cu stil la Oslo, acolo unde sute de mii de oameni au ieșit pe străzi, în timp ce la New York, Erling Haaland a fost felicitat personal de Prințesa Norvegiei.

Norvegienii au ieșit în stradă după calificarea în sferturile CM 2026

Naționala Norvegiei a scris istorie la CM 2026 și nu are de gând să se oprească aici. Selecționata pregătită de Ståle Solbakken a făcut un meci excelent la New York/New Jersey și a trimis Brazilia acasă după o victorie cu 2-1. Ambele goluri ale nordicilor au fost marcate de vedeta Erling Haaland, în timp ce golul de onoare al sud-americanilor a fost înscris de Neymar, din penalty, în ultimul minut de prelungiri.

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„Vikingii” s-au dezlănțuit după calificarea în sferturi, acolo unde vor înfrunta din nou o fostă campioană mondială, Anglia. Până la meciul care va avea loc la Miami, duminică, 12 iulie, de la ora 00:00, norvegienii au petrecut cu stil. Peste 100.000 de oameni au ieșit pe străzile din Oslo și nu numai ca să celebreze performanța lui Haaland & Co.

Până la ediția din acest an, cea mai bună performanță a Norvegiei la Cupa Mondială era faza optimilor, pe care o mai atinsese în 1938 și în 1998, cu precizarea că, în urmă cu 88 de ani, turneul începea direct cu faza eliminatorie, deci primul meci a fost și ultimul.

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Erling Haaland a fost îmbrățișat de Prințesa Norvegiei

O mare parte din performanța Norvegiei i se datorează lui Erling Haaland (25 de ani). Superstarul lui Manchester City joacă excelent la Cupa Mondială și se luptă cu Messi și cu Mbappe pentru „Gheata de Aur”. Cei trei sunt la egalitate în clasamentul golgheterilor, fiecare cu câte 7 reușite. După „dubla” reușită împotriva Braziliei, Haaland a fost felicitat personal de Ingrid Alexandra, cea care va fi următoarea Prințesă a Norvegiei. Aceasta nu a mai ținut cont că atacantul era în vestiar la bustul gol și a intrat să îl ia în brațe pe „Tunetul Nordului”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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