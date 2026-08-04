Ce nebunie! Au dat foc la stadion în minutul 90! „Gunoi politic de echipă”. Video

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Vicecampioana Croației, Hajduk Split, a cedat cu 1-2 pe terenul celor de la Varazdin în prima etapă a noului sezon, însă imaginile care au făcut înconjurul lumii au fost din tribune. Fanii oaspeților, care au fost prezenți pe stadion după ce inițial anunțaseră un boicot, au dat foc peluzei în semn de protest. De la ce a pornit totul.

Scandal uriaș în Croația! Fanii lui Hajduk Split au dat foc peluzei

Hajduk Split a suferit un eșec dramatic pe terenul lui Varazdin. Condusă cu 2-1, echipa pregătită de spaniolul Gonzalo Garcia putea egala în minutul 90, însă experimentatul atacant Marko Livaja a irosit o lovitură de la 11 metri. Spre finalul jocului, fanii celor de la Hajduk prezenți pe stadion, care fac parte din gruparea ultras „Torcida”, au dat foc peluzei de pe stadionul Varteks, în semn de protest. Inițial, fanii anunțaseră un boicot, din cauza faptului că NK Varazdin crescuse prețurile biletelor de la 10 la 18 euro.

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„Nu cumpărați bilete pentru meciul cu un gunoi politic de echipă precum Varazdin”, fusese anunțul suporterilor lui Hajduk. Apoi, clubul organizator a anulat scumpirea, iar ultrașii din gruparea „Torcida” au decis să se prezinte la meci. La fața locului s-au aplicat însă măsuri aspre de securitate, 350 de polițiști și 150 de jandarmi fiind prezenți, în contextul în care în tribune s-au aflat aproximativ 4.900 de suporteri.

De asemenea, la peluza în care s-au aflat suporterii oaspeților au fost montate garduri înalte de protecție. Conform , aceștia au afișat un banner la startul jocului, pe care apărea mesajul „Represiune sub pretextul siguranței. O cușcă în peluză este o încălcare a umanității”. Totul a culminat cu protestul de la finalul jocului, când suporterii lui Hajduk au dat foc scaunelor din peluză. Pe parcursul meciului, fanii lui Hajduk l-au înjurat pe , un susținător al celor de la Varazdin.

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🚨🇭🇷 Tensions boiled over in Croatia yesterday as Hajduk Split supporters staged a fiery protest in the away end at Varaždin. 🔥 Frustrated by what they considered excessive away ticket prices, sections of the travelling fans set fire to seats in a dramatic show of anger before… — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra)

Hajduk Split, umilită în Europa League

Înainte să debuteze pe plan intern în noul sezon, Hajduk Split a participat în primele două tururi preliminare din Europa League. În primul tur, vicecampioana Croației a reușit să se impună cu 3-2 la general contra slovacilor de la Zilina, însă apoi a urmat un adevărat dezastru contra lui Pafos, echipă la care evoluează internaționalul român Vlad Dragomir.

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Hajduk a învins cu 2-0 în meciul tur, disputat pe teren propriu, dar apoi a suferit un eșec incredibil, 0-4, în Cipru. Pafos a egalat situația la general în minutul 90+1 prin Goldar, pasa decisivă fiind oferită chiar de Vlad Dragomir, iar apoi ciprioții au marcat încă două goluri în prelungiri și au obținut calificarea. Hajduk își va continua parcursul european în turul 3 al Conference League, unde o va înfrunta pe Zalgiris Vilnius. .