Ce nebunie! Barcelona pierde cu Sociedad după ce a avut 3 goluri anulate în prima repriză, plus un penalty întors de VAR. Imaginile care au stârnit revoltă

a mers în etapa cu numărul 20 din la Real Sociedad, pentru un duel care era anticipat a fi unul pe muchie de cuțit, care nu a dezamăgit și a oferit suspansul așteptat.

Real Sociedad a învins-o pe Barcelona, 2-1, datorită golurilor marcate de Oyarzabal și Guedes, respectiv Rashford, după ce și în repriza secundă a fost un haos incredibil pe teren. Catalanii au căutat să răzbune neajunsurile din prima parte, dar de data aceasta s-au lovit de norocul portarului gazdelor, Alex Remiro.

Acesta a fost ocrotit de bara porții sale în 4 rânduri și astfel Barcelona a plecat fără a lua vreun punct de la San Sebastian.

Ofsaid milimetric care i-a interzis golul celor de la Barcelona în duelul cu Real Sociedad

Catalanii au avut parte de o primă repriză incredibilă la meciul cu Real Sociedad, în care au fost ghinioniști în mai multe faze la limită. Trupa lui Hansi Flick a avut un gol anulat pentru un ofsaid care a fost milimetric, greu de sesizat dacă nu există tehnologia balonului cu cip.

Kounde a avut un duel în careu, a lovit mingea, aceasta a ajuns la Lamine Yamal, iar atacantul a șutat pe jos și l-a păcălit pe Remiro, portarul gazdelor. Toată bucuria a fost însă oprită de către arbitru, care a fost sesizat din camera VAR că este un posibil ofsaid. Intervenția tehnologiei a arătat că decarul Barcelonei avea mai puțin de un vârf de gheată în afara jocului, iar reușita, conform regulamentului în vigoare, a fost anulată, chiar dacă pentru unii suporteri decizia a fost una absurdă.

„Trebuie schimbată regula, e ridicol așa ceva!”, a scris un fan pe X. Un altul a fost la fel de dur: „Asemenea faze ucid fotbalul și te fac să simți o dezamăgire mare”.

Haos total la meciul pe care Barcelona l-a disputat contra celor de la Real Sociedad

Înainte de golul anulat al lui Lamine Yamal pentru poziția de ofsaid milimetric, catalanii au mai marcat o dată, prin Fermin Lopez, în minutul 7, anulat cu ajutorul VAR din cauza unui fault în atac. A venit minutul 21, când Pedri l-a găsit pe Frenkie de Jong cu o pasă sclipitoare, acesta a deviat balonul în poartă, dar din nou reușita a fost anulată.

Reluările au arătat că olandezul era într-o poziție de ofsaid, destul de evidentă, și astfel catalanii tot nu au reușit să marcheze. Tot haosul de la Sociedad a mai avut un episod, în ultimele secunde din prima parte, când Lamine Yamal a scăpat spre poarta adversă și a fost faultat în careu, iar arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri pentru trupa blaugrana. Totuși, cei din camera VAR au intervenit din nou și au semnalat că ibericul se afla într-o poziție de ofsaid și formația lui Hansi Flick a avut din nou ghinion.