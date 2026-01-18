Sport

Ce nebunie! Barcelona pierde cu Sociedad după ce a avut 3 goluri anulate în prima repriză, plus un penalty întors de VAR. Imaginile care au stârnit revoltă

Prima repriză a partidei dintre Real Sociedad și Barcelona a fost una plină de faze controversate, însă nici repriza secundă nu a dezamăgit după desfășurarea avută.
Mihai Alecu
19.01.2026 | 00:07
Ce nebunie Barcelona pierde cu Sociedad dupa ce a avut 3 goluri anulate in prima repriza plus un penalty intors de VAR Imaginile care au starnit revolta
ULTIMA ORĂ
Scenariu halucinant în meciul Barcelonei
ADVERTISEMENT

Barcelona a mers în etapa cu numărul 20 din La Liga la Real Sociedad, pentru un duel care era anticipat a fi unul pe muchie de cuțit, care nu a dezamăgit și a oferit suspansul așteptat.

UPDATE: Repriza secundă a fost la fel de nebună în duelul dintre Real Sociedad și Barcelona

Real Sociedad a învins-o pe Barcelona, 2-1, datorită golurilor marcate de Oyarzabal și Guedes, respectiv Rashford, după ce și în repriza secundă a fost un haos incredibil pe teren. Catalanii au căutat să răzbune neajunsurile din prima parte, dar de data aceasta s-au lovit de norocul portarului gazdelor, Alex Remiro.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost ocrotit de bara porții sale în 4 rânduri și astfel Barcelona a plecat fără a lua vreun punct de la San Sebastian.

Ofsaid milimetric care i-a interzis golul celor de la Barcelona în duelul cu Real Sociedad

Catalanii au avut parte de o primă repriză incredibilă la meciul cu Real Sociedad, în care au fost ghinioniști în mai multe faze la limită. Trupa lui Hansi Flick a avut un gol anulat pentru un ofsaid care a fost milimetric, greu de sesizat dacă nu există tehnologia balonului cu cip.

ADVERTISEMENT
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Digi24.ro
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”

Kounde a avut un duel în careu, a lovit mingea, aceasta a ajuns la Lamine Yamal, iar atacantul a șutat pe jos și l-a păcălit pe Remiro, portarul gazdelor. Toată bucuria a fost însă oprită de către arbitru, care a fost sesizat din camera VAR că este un posibil ofsaid. Intervenția tehnologiei a arătat că decarul Barcelonei avea mai puțin de un vârf de gheată în afara jocului, iar reușita, conform regulamentului în vigoare, a fost anulată, chiar dacă pentru unii suporteri decizia a fost una absurdă.

ADVERTISEMENT
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie”...
Digisport.ro
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume

„Trebuie schimbată regula, e ridicol așa ceva!”, a scris un fan pe X. Un altul a fost la fel de dur: „Asemenea faze ucid fotbalul și te fac să simți o dezamăgire mare”.

Haos total la meciul pe care Barcelona l-a disputat contra celor de la Real Sociedad

Înainte de golul anulat al lui Lamine Yamal pentru poziția de ofsaid milimetric, catalanii au mai marcat o dată, prin Fermin Lopez, în minutul 7, anulat cu ajutorul VAR din cauza unui fault în atac. A venit minutul 21, când Pedri l-a găsit pe Frenkie de Jong cu o pasă sclipitoare, acesta a deviat balonul în poartă, dar din nou reușita a fost anulată.

ADVERTISEMENT

Reluările au arătat că olandezul era într-o poziție de ofsaid, destul de evidentă, și astfel catalanii tot nu au reușit să marcheze. Tot haosul de la Sociedad a mai avut un episod, în ultimele secunde din prima parte, când Lamine Yamal a scăpat spre poarta adversă și a fost faultat în careu, iar arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri pentru trupa blaugrana. Totuși, cei din camera VAR au intervenit din nou și au semnalat că ibericul se afla într-o poziție de ofsaid și formația lui Hansi Flick a avut din nou ghinion.

Alex Musi, dezvăluiri din vestiar după Dinamo – U Cluj 1-0: ”L-am pupat”....
Fanatik
Alex Musi, dezvăluiri din vestiar după Dinamo – U Cluj 1-0: ”L-am pupat”. Ce a provocat gestul de tandrețe față de Cîrjan
Fotbalistul celebru care s-ar fi îndrăgostit de o dansatoare! Tânăra a renunțat la...
Fanatik
Fotbalistul celebru care s-ar fi îndrăgostit de o dansatoare! Tânăra a renunțat la facultate pentru a-și urma visul
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit...
Fanatik
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe...
iamsport.ro
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe mine?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!