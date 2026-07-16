Ce nebunie! Comentatorii din Argentina au luat-o razna la golul de 2-1. Un șofer de autobuz a oprit mașina în mijlocul drumului și pasagerii au înnebunit

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic își cunoaște ambele finaliste. După ce Spania a trecut fără emoții de Franța, a doua semifinală a avut o desfășurare mult mai interesantă. Condusă de Anglia până aproape de final, Argentina a reușit să facă o remontada și astfel să ajungă în actul final pentru a doua oară consecutiv.

Comentatorii din Argentinei au luat-o razna la golul de 2-1

Meciul a fost unul intens, Anglia aflându-se în avantaj până în minutul 85, grație reușitei lui Anthony Gordon. Argentina a avut totuși resursele necesare pentru a întoarce partida. Enzo Fernandez a lovit primul, pentru ca mai apoi Lautaro Martinez să înscrie în minutul 90+2 și să dezlănțuie nebunia în tribune. De menționat este că ambele goluri ale sud-americanilor

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. Comentatorii de la Cadena3.com . Momentul a fost filmat, iar imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare. Elevii lui Lionel Scaloni au ajuns pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale.

Narração de Bocha Houriet na rádio Cadena 3 Argentina do gol da virada da Argentina em cima da Inglaterra! “Vocês inventaram o futebol, mas nós inventamos a magia. “Vocês inventaram o futebol, mas nós inventamos a paixão. “Vocês inventaram o futebol, mas nós inventamos a… — Televisão Argentina (@tvargentina_)

Argentina’s 92nd-minute winner against England brought to you by commentator . — Sacha Pisani (@Sachk0)

Un șofer a oprit un autobuz după golul lui Lautaro Martinez

Nebunia a continuat și în Argentina. Un șofer de autobuz a oprit vehiculul pentru a celebra cu călătorii din mijlocul de transport. . Și cei aflați în spatele micilor ecrane au sărbătorit, în momentul în care a rupt un tablou din propria casă după golul înscris de Lautaro Martinez.

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Când are loc finala Campionatului Mondiala

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

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