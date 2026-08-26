Sport

Ce nebunie! Cristiano Ronaldo, schimbat la pauză. E ireal ce s-a întâmplat după

La primul meci ca titular din acest sezon, Cristiano Ronaldo a fost scos la pauză de Ange Postecoglou. Al-Nassr a reușit să întoarcă scorul în „10” oameni, fără el în teren
Ciprian Păvăleanu
26.08.2026 | 09:30
Ce nebunie Cristiano Ronaldo schimbat la pauza E ireal ce sa intamplat dupa
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Cristiano Ronaldo a fost înlocuit la pauză în primul meci ca titular din acest sezon. Foto: Colaj FANATIK
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După ce în primul meci al sezonului nu a fost în lot, iar în al doilea a intrat de pe banca de rezerve și a marcat, Cristiano Ronaldo a fost introdus pentru prima dată în era Postecoglou încă din primul minut. Al-Nassr a fost condusă cu 2-0 la pauză, după ce portarul Bento a primit roșu în minutul 12, iar atacantul lusitan a fost înlocuit după doar 45 de minute.

Ange Postecoglou, mișcare genială! L-a scos pe Ronaldo la pauză și a făcut remontada

În a 3-a etapă din Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo a fost introdus de Ange Postecoglou încă din primul minut al meciului cu Al-Ettifaq. În minutul 12 al partidei, portarul Bento a ieșit eronat și l-a faultat pe Moussa Dembele în afara careului, fapt pentru care a primit cartonașul roșu.

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Ange Postecoglou a făcut o schimbare pe loc, însă a mai făcut o mutare la pauză, când echipa sa era condusă cu 0-2. El a ales să-l schimbe pe Cristiano Ronaldo, care a fost extrem de nervos în momentul în care a mers la vestiare, iar alegerea sa s-a dovedit a fi inspirată. Din minutul 74 până în 90, campioana Arabiei Saudite a înscris trei goluri și a întors rezultatul, iar astfel rămâne singura echipă cu maximum de puncte în primele trei etape.

De câte goluri mai are nevoie Cristiano Ronaldo până la borna 1.000

Cristiano Ronaldo a explicat că acesta va fi, cel mai probabil, ultimul său sezon, după care își va agăța ghetele-n cui după două decenii și jumătate de performanțe. Ultimul său obiectiv este acela de a ajunge la 1.000 de goluri înscrise, iar pentru a reuși acest lucru are nevoie de un sezon foarte bun.

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În prezent, după ce a înscris primul gol al sezonului în etapa a 2-a, CR7 a ajuns la 977 de goluri și mai are nevoie de încă 23 pentru a-și atinge obiectivul. Chiar dacă pare dificil, ținând cont că în curând va împlini 42 de ani, Cristiano Ronaldo a arătat că încă are simțul golului contra celor de la Al-Riyadh, reușind să înscrie după o preluare și o piruetă fantastică.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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