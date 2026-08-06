Ce nebunie de deplasare! 9 suporteri ai Craiovei au plecat în Finlanda. 80 de ore în mașină, 6.000 de km

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Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 18:00, pe terenul finlandezilor de la KuPS în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, iar elevii lui Filipe Coelho vor fi susținuți în Finlanda de 10 suporteri. 9 dintre ei au efectuat deplasarea într-un microbuz și au petrecut aproximativ 40 de ore pentru a ajunge la meci.

Suporterii Craiovei, deplasare nebună în Finlanda

9 fani ai Universității Craiova au depus un efort uriaș pentru a fi prezenți la meciul cu KuPS din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League. Suporterii din Peluza Nord au plecat marți din Craiova și au călătorit până la Kuopio într-un microbuz 8+1, distanța dintre cele două orașe fiind de peste 2.700 de kilometri.

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Aceștia au petrecut aproximativ 40 de ore pe drum până în nordul Europei și ar urma să ajungă duminică înapoi în România. Așadar, suporterii vor călători timp de 80 de ore și vor parcurge o distanță de aproape 6.000 de kilometri pentru a-i susține pe jucătorii pregătiți de Filipe Coelho la . La va fi prezent și un an zecelea suporter al Universității Craiova, care a efectuat deplasarea cu avionul.

Unde s-ar putea deplasa Universitatea Craiova în play-off

Dacă va avansa în play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova va întâlni învinsa din „dubla” Ararat-Armenia – Celje, meciul tur fiind câștigat cu 2-1 de armeni. Slovenii sunt favoriți în retur, iar în cazul în care vor obține calificarea, campioana României ar fi nevoită să se deplaseze până la Erevan pentru meciul retur, distanța fiind de peste 2.500 de kilometri.

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Deplasarea până în Slovenia ar fi mult mai „blândă”, de aproximativ 900 de kilometri. Dacă elevii lui Filipe Coelho nu vor reuși să treacă de KuPS, își vor continua parcursul european în Conference League, unde ar întâlni învinsa din „dubla” Shamrock Rovers – Egnatia (3-1 în tur pentru irlandezi). Și în acest caz există o diferență mare, deplasarea până în Albania (aproximativ 800 de kilometri) fiind mult mai scurtă decât cea până în Irlanda (aproape 3.000 de kilometri).