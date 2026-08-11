Sport

Ce nebunie! El este jurnalistul arestat pentru difuzare publică de informații înșelătoare. Ce transfer bombă a anunțat la Galatasaray

Eveniment incredibil petrecut în Turcia. Un cunoscut jurnalist a fost arestat pentru că a aruncat pe piață informații despre un transfer la Galatasaray care nu ar fi fost adevărat.
Traian Terzian
11.08.2026 | 08:47
Ce nebunie El este jurnalistul arestat pentru difuzare publica de informatii inselatoare Ce transfer bomba a anuntat la Galatasaray
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Un jurnalist a fost arestat după ce a anunțat transferul lui Jamal Musiala. Sursă foto: colaj Fanatik
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Este binecunoscut faptul că jurnaliștii din Turcia au tendința de a exagera foarte mult în momentul în care vine vorba despre fotbal și instituțiile statului încearcă să oprească răspândirea informațiilor false. Așa se face că s-a ajuns la arestarea unui ziarist după anunțul unui transfer care nu s-a realizat.

Anunțul unui transfer a dus la arestarea unui jurnalist

Jurnalistul turc Burhan Can Terzi a fost reținut de poliție printr-un ordin al biroului procurorului șef din Bakirkoy, după ce la sfârșitul lunii iulie a anunțat că Galatasaray este foarte aproape de transferul mijlocașului german Jamal Musiala de la Bayern Munchen, revenit după o teribilă accidentare.

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Este prima arestare a unui om din presa sportivă din Turcia pentru ”difuzare publică de informații înșelătoare”. Jurnalistul, care și-a menținut afirmația și a argumentat să sursele sale sunt credibile, a fost eliberat câteva ore mai târziu. Mai mult, acestuia nu i-a fost impusă nicio restricție.

Galatasaray a dezmințit transferul lui Musiala

La scurt timp după ce Burhan Can Terzi a vorbit despre iminentul transfer al lui Jamal Musiala, Galatasaray a ieșit cu un comunicat de presă în care a dezmințit informația și a cerut ca jurnaliștii să fie mult mai atenți la ce publică.

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”Nevoia de a informa publicul despre un transfer al clubului nostru, vehiculată în mod deliberat, nu reflectă adevărul. Afirmațiile conform cărora Jamal Musiala se va transfera la Galatasaray sunt neadevărate și creează o percepție menită să inducă în eroare publicul și să discrediteze eforturile clubului nostru de a întări lotul.

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Este demn de remarcat faptul că persoanele și mass-media care răspândesc aceste speculații vin în presă cu afirmații nereale similare celor din sezonul trecut. Galatasaray negociază transferurile de jucători cu mare atenție și confidențialitate. Știrile false și afirmațiile speculative nu vor schimba principiile de funcționare și obiectivele clubului nostru”, a precizat campioana Turciei.

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Cine este Burhan Can Terzi

Absolvent al Universității din Istanbul, unde a studiat jurnalismul, Burhan Can Terzi și-a început cariera în presă în 2009, la publicația Fotomac. A mers apoi ca redactor și ulterior ca director adjunct sportiv la Guneș, înainte de a se muta la Aksam. Ziaristul a lucrat și în televiziune, participând la la emisiuni de fotbal pe TGRT și BenguTurk.

Burhan Can Terzi nu este la primul conflict cu clubul Galatasaray. În urmă cu un an, el a precizat că Dursun Ozbek, președintele grupării din Istanbul, ar fi pierdut alegerile din 2022 dacă nu ar fi fost susținut de fostul director Erden Timur.

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Acesta din urmă a fost reținut la finalul anului trecut, fiind acuzat de implicare la pariuri și trucare de meciuri. Timur a stat închis timp de șase luni, dar apoi a fost eliberat în iunie sub supraveghere judiciară.

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Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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