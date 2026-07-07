Ce nebunie! Imaginile fericirii la Madrid: cum au trăit spaniolii golul cu Portugalia și eliminarea lui Cristiano Ronaldo. Video

Naționala de fotbal a Spaniei e cu gândul la al doilea titlu mondial, după cel din 2010. „Furia Roja” a eliminat-o dramatic pe Portugalia, cu un gol marcat de Mikel Merino în minutul 90. Madrilenii s-au bucurat teribil la reușita jucătorului de la Arsenal, chiar dacă asta însemnat eliminarea lui Cristiano Ronaldo, legenda Realului.
Portugalia – Spania, meciul jucat la Dallas, a fost de departe derby-ul optimilor de finală de la CM 2026. Meciul a fost unul extrem de echilibrat și erau premise ca partida să intre în prelungiri. Nu a fost însă de acord Mikel Merino (30 de ani). Introdus în minutul 75, în locul lui Alex Baena, mijlocașul lui Arsenal a înscris golul victoriei, în minutul 90, după o pasă minunată a lui Ferran Torres.
Reușita lui Mikel Merino a declanșat nebunia pe străzile și în terasele din Madrid, acolo unde spaniolii au ieșit să vadă meciul cu vecinii din Peninsula Iberică. Pentru Mikel Merino a fost golul cu numărul 11 în naționala Spaniei, pentru care a bifat selecția cu numărul 48.
Spania a învins-o pe Portugalia cu 1-0 și va juca împotriva Belgiei în sferturile CM 2026, după ce „Dracii roșii” au trecut fără emoții de SUA, scor 4-1. Spania, care a mai luat titlul mondial în 2010, speră să își treacă în palmares al doilea trofeu, mai ales că abordează turneul din postura de campioană europeană, titulatură cu care s-a încununat la Euro 2024. Revenind la golul lui Mikel Merino, imaginile postate de jurnaliștii de la ESPN vorbesc de la sine. Sfertul cu Belgia se va juca pe 10 iulie, de la ora 22:00, pe SoFi Stadium, din Inglewood, California.
A fost nebunie totală pe străzile din Madrid, acolo unde oamenii au venit să vadă la lucru „Furia Roja”. Suporterilor din capitala Spaniei s-au bucurat atât de tare la golul lui Mikel Merino încât nu le-a mai păsat că pentru Cristiano Ronaldo acesta a fost ultimul meci la o Cupă Mondială și, poate, ultimul la prima reprezentativă a Portugaliei. Asta în ciuda faptului că Ronaldo a scris istorie la Madrid. CR7 a jucat la Real timp de nouă ani, între 2009 și 2018. În tot acest timp, Cristiano Ronaldo a devenit o legendă pentru Real Madrid, cu care a cucerit numeroase trofee: 4 UEFA Champions League, 2 LaLiga, 2 Copa del Rey, 2 Supercopa de Espana, 2 UEFA Super Cup și 3 FIFA World Club Cup.