Ce nebunie! Imaginile fericirii la Madrid: cum au trăit spaniolii golul cu Portugalia și eliminarea lui Cristiano Ronaldo. Video

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Naționala de fotbal a Spaniei e cu gândul la al doilea titlu mondial, după cel din 2010. „Furia Roja” a eliminat-o dramatic pe Portugalia, cu un gol marcat de Mikel Merino în minutul 90. Madrilenii s-au bucurat teribil la reușita jucătorului de la Arsenal, chiar dacă asta însemnat eliminarea lui Cristiano Ronaldo, legenda Realului.

Madrilenii au declanșat fiesta după golul lui Merino din Portugalia – Spania 0-1

Portugalia – Spania, meciul jucat la Dallas, a fost de departe derby-ul optimilor de finală de la CM 2026. Meciul a fost unul extrem de echilibrat și erau premise ca partida să intre în prelungiri. Nu a fost însă de acord Mikel Merino (30 de ani). Introdus în minutul 75, în locul lui Alex Baena, mijlocașul lui Arsenal

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Reușita lui Mikel Merino a declanșat nebunia pe străzile și în terasele din Madrid, acolo unde spaniolii au ieșit să vadă meciul cu vecinii din Peninsula Iberică. Pentru Mikel Merino a fost golul cu numărul 11 în naționala Spaniei, pentru care a bifat selecția cu numărul 48.

Spaniolilor nu le-a păsat de suferința lui Cristiano Ronaldo

și va juca împotriva Belgiei în sferturile CM 2026, după ce „Dracii roșii” au trecut fără emoții de SUA, scor 4-1. Spania, care a mai luat titlul mondial în 2010, speră să își treacă în palmares al doilea trofeu, mai ales că abordează turneul din postura de campioană europeană, titulatură cu care s-a încununat la Euro 2024. Revenind la golul lui Mikel Merino, vorbesc de la sine. Sfertul cu Belgia se va juca pe 10 iulie, de la ora 22:00, pe SoFi Stadium, din Inglewood, California.

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A fost nebunie totală pe străzile din Madrid, acolo unde oamenii au venit să vadă la lucru „Furia Roja”. Suporterilor din capitala Spaniei s-au bucurat atât de tare la golul lui Mikel Merino încât nu le-a mai păsat și, poate, ultimul la prima reprezentativă a Portugaliei. Asta în ciuda faptului că Ronaldo a scris istorie la Madrid. CR7 a jucat la Real timp de nouă ani, între 2009 și 2018. În tot acest timp, Cristiano Ronaldo a devenit o legendă pentru Real Madrid, cu care a cucerit numeroase trofee: 4 UEFA Champions League, 2 LaLiga, 2 Copa del Rey, 2 Supercopa de Espana, 2 UEFA Super Cup și 3 FIFA World Club Cup.

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