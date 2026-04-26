Ce nebunie în Anglia! Promovarea a fost decisă în cel de-al 12-lea minut suplimentar! Fanii celor două echipe au intrat pe teren în timpul meciului. Video

Duelul dintre Rochdale și York din al 5-lea eșalon al a fost un adevărat „thriller”. Cele două echipe au jucat cu promovarea directă pe masă, în ultima etapă a sezonului regulat. Rochdale avea nevoie de victorie, în timp ce York se mulțumea și cu o remiză pentru accederea în League Two. S-a terminat 1-1, ambele goluri fiind marcate în prelungiri. Gazdele au deblocat tabela, moment în care echipa era matematic promovată, însă oaspeții au punctat în cel de-al 12-lea minut suplimentar și astfel au încheiat pe prima poziție.

Meci nebun în Anglia! Fanii celor două echipe au intrat pe teren, iar calificarea a fost decisă în minutul 90+12!

Înaintea duelului de sâmbătă, ultimul de altfel din sezonul regulat în National League, York și Rochdale erau despărțite de numai două puncte în clasament. În acest campionat, prima echipă promovează direct, iar următoarele șase își joacă șansa în play-off. York era lider, cu 107 puncte, în timp ce Rochdale ocupa poziția secundă, fiind la borna cu numărul 105. Așadar, cele două echipe s-au duelat pentru promovarea directă, iar deznodământul meciului a fost unul absolut incredibil.

Tabela a rămas intactă până în prelungirile meciului. La scorul de 0-0, York era direct promovată în League Two, moment în care gazdele de la Rochdale au reușit să marcheze. Emmanuel Dieseruvwe a deschis scorul în cel de-al 5-lea minut suplimentar al întâlnirii de pe Spotland Stadium, un eveniment ce a declanșat nebunia atât în tribune, cât și pe gazon. Fanii lui Rochdale au intrat pe teren, sărbătorind reușita ce se credea a fi golul promovării pentru favoriții lor.

Această bucurie avea însă să fie anulată de golul lui Josh Stones, izbutit în minutul 90+12, care a venit la pachet cu promovarea lui York, moment în care suporterii oaspeților au avut o sărbătoare identică cu cea a adversarilor. Aceștia au reușit să treacă de stewarzi și au pătruns pe gazon, celebrând performanța alături de jucătorii echipei.

Rochdale încă poate promova în League Two!

Chiar dacă au pierdut dramatic promovarea directă, cei de la Rochdale încă pot obține accederea în cel de-al patrulea eșalon al . Gruparea pregătită de Jimmy McNulty va juca în play-off, acolo unde este calificată direct în semifinale. Același lucru este valabil și pentru Carlisle, clubul care a completat podiumul în National League.

Celelalte patru echipe care vor avea șansa promovării sunt Boreham Wood, Scunthorpe, Southend și Forest Green. Acestea vor intra în play-off din faza sferturilor, iar două dintre ele vor merge mai departe în semifinale, unde se vor duela fie cu Rochdale, fie cu Carlisle. Cele două semifinale vor da finalistele, iar clubul care se va impune în ultimul act va obține promovarea în League Two.