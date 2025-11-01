Sport

Ce nebunie în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo, gol decisiv în minutul 90+14

Echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, a avut parte de un meci de infarct împotriva celor de la Al Fayha, echipă care a tras cu dinții de un egal până în ultimele secunde.
Mihai Alecu
01.11.2025 | 22:34
Ce nebunie in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo gol decisiv in minutul 9014
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo i-a adus victoria lui Al-Nassr în meciul cu Al Fayha
ADVERTISEMENT

Fotbalul din Arabia Saudită este de-a dreptul dramatic, iar microbiștii care iubesc suspansul vor avea garantat acest lucru în liga unde Cristiano Ronaldo își face de cap la 40 de ani.

Cristiano Ronaldo, decisiv pentru Al-Nassr. Gol victorios în minutul 90+14

Superstarul portughez continuă să fie la cel mai înalt nivel din punct de vedere al prestațiilor și pare că în sfârșit o duce pe Al-Nassr către câștigarea campionatului, în al 3-lea sezon de la transferul de la Manchester United. Titular în duelul contra celor de la Al Fayha, lusitanul a fost decisiv și a reușit să aducă toate cele 3 puncte pentru echipa pregătită de Jorge Jesus.

ADVERTISEMENT

A reușit să aducă egalarea în prima parte, după ce l-a driblat pe portar și a înscris cu un șut simplu, iar după a urmat finalul plin de dramatism. Când totul părea că s-a terminat, fundașul oaspeților, Mikel Villanueva, a comis henț în propriul careu, la o centrare venită din stânga, iar arbitrul a fost sesizat din camera VAR despre problemele existente și verificarea a durat câteva minute bune.

Start perfect de sezon pentru Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo

Deși inițial au fost acordate 6 minute de prelungire, acesta a prelungit, iar infracțiunea comisă în minutul 90+7 a dus la un penalty care a fost executat în cele din urmă în minutul 90+14. Cristiano Ronaldo și-a asumat responsabilitatea și a șutat pe centru, sub bară, fără să-i dea vreo șansă portarului, chiar dacă acesta a rămas pe centru și a ghicit că lusitanul o să tragă acolo, însă puterea șutului a fost prea mare și nu a putut să intervină.

ADVERTISEMENT
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există...
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție

Datorită acestui succes, Al-Nassr continuă startul perfect de sezon, în campionat, și a ajuns la 7 victorii din 7 posibile, având punctaj maxim. Actualmente, locul 2 este ocupat de Al-Taawon, o echipă surpriză a actualei stagiuni. Locul 3 este al celor de la Al Hilal, formație care a fost considerată ca fiind, alături de Al Nassr, favorită pentru a câștigat titlul în campionatul din Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea

Cristiano Ronaldo a ajuns acum la 952 de goluri în carieră și există șanse ca până la Cupa Mondială, din Statele Unite, Mexic și Canada, să ajungă la borna 1000. Să nu uităm, că acestora li se adaugă și peste 250 de pase decisive date de-a lungul carierei, fiind și la acest capitol unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului.

„Bomber” Darius Olaru! Căpitanul FCSB a făcut „dubla” cu U Cluj și a...
Fanatik
„Bomber” Darius Olaru! Căpitanul FCSB a făcut „dubla” cu U Cluj și a sărbătorit ca Ronaldo. Update
Atmosferă incendiară la U Cluj – FCSB. Suporterii ardelenilor au făcut spectacol. Foto
Fanatik
Atmosferă incendiară la U Cluj – FCSB. Suporterii ardelenilor au făcut spectacol. Foto
Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți,...
Fanatik
Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți, dacă nu și mai rău!”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut...
iamsport.ro
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut un defect în viață: nu mi-a plăcut să am șefi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!