Ce nebunie în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo, gol decisiv în minutul 90+14

Fotbalul din Arabia Saudită este de-a dreptul dramatic, iar microbiștii care iubesc suspansul vor avea garantat acest lucru în liga unde Cristiano Ronaldo își face de cap la 40 de ani.

Cristiano Ronaldo, decisiv pentru Al-Nassr. Gol victorios în minutul 90+14

Superstarul portughez continuă să fie la cel mai înalt nivel din punct de vedere al prestațiilor și pare că în sfârșit o duce pe Al-Nassr către câștigarea campionatului, în al 3-lea sezon de la transferul de la Manchester United. Titular în duelul contra celor de la Al Fayha, lusitanul a fost decisiv și a reușit să aducă toate cele 3 puncte pentru echipa pregătită de Jorge Jesus.

A reușit să aducă egalarea în prima parte, după ce l-a driblat pe portar și a înscris cu un șut simplu, iar după a urmat finalul plin de dramatism. Când totul părea că s-a terminat, fundașul oaspeților, Mikel Villanueva, a comis henț în propriul careu, la o centrare venită din stânga, iar arbitrul a fost sesizat din camera VAR despre problemele existente și verificarea a durat câteva minute bune.

Start perfect de sezon pentru Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo

Deși inițial au fost acordate 6 minute de prelungire, acesta a prelungit, iar infracțiunea comisă în minutul 90+7 a dus la un penalty care a fost executat în cele din urmă în minutul 90+14. și a șutat pe centru, sub bară, fără să-i dea vreo șansă portarului, chiar dacă acesta a rămas pe centru și a ghicit că lusitanul o să tragă acolo, însă puterea șutului a fost prea mare și nu a putut să intervină.

Datorită acestui succes, Al-Nassr continuă startul perfect de sezon, în campionat, și a ajuns la 7 victorii din 7 posibile, având punctaj maxim. Actualmente, locul 2 este ocupat de Al-Taawon, o echipă surpriză a actualei stagiuni. Locul 3 este al celor de la Al Hilal, formație care a fost considerată ca fiind, alături de Al Nassr, favorită pentru a câștigat titlul

Cristiano Ronaldo a ajuns acum la 952 de goluri în carieră și există șanse ca până la Cupa Mondială, din Statele Unite, Mexic și Canada, să ajungă la borna 1000. Să nu uităm, că acestora li se adaugă și peste 250 de pase decisive date de-a lungul carierei, fiind și la acest capitol unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului.