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Ce nebunie în play-off-ul Cupei României Betano! Chindia merge cu toate vedetele în Zăvoi. Veste uriașă pentru fani

Chindia Târgoviște atacă grupele Cupei României Betano. Echipa lui Nicu Croitoru are obiectiv accesul pe tabloul principal și va aborda meciul cu Rm. Vâlcea cu toate vedetele
Cristian Măciucă
18.08.2026 | 14:25
Ce nebunie in playofful Cupei Romaniei Betano Chindia merge cu toate vedetele in Zavoi Veste uriasa pentru fani
EXCLUSIV FANATIK
Asalt pentru grupele Cupei României Betano! Chindia merge cu toate vedetele în Zăvoi. Veste uriașă pentru fani. FOTO: sportpictures.eu
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Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște este unul dintre primele meciuri din play-off-ul Cupei României Betano. Partida va avea loc în Zăvoi, marți, 18 august, de la ora 17:30. Fanii dâmbovițeni au primit o veste importantă înaintea duelului de pe Stadionului Municipal, care are loc 12.000 locuri.

Chindia atacă grupele Cupei României Betano cu toate vedetele

FANATIK a aflat în exclusivitate că târgoviștenii au plecat în deplasarea de la Vâlcea cu toate vedetele, obiectivul Chindiei fiind calificarea pe tabloul principal. Nicu Croitoru nu are nicio absență pentru partida din Zăvoi.

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Echipa de pe „Eugen Popescu” vrea să intre în grupele principale pentru că va juca toate meciurile acasă și se aștepta la un stadion plin la cel puțin trei partide, care vor fi în compania unor adversari tari, inclusiv din primul eșalon.

Din informațiile FANATIK, Chindia nu va avea o deplasare ușoara la Vâlcea. Se anunță un stadion plin în Zăvoi. Gazdele au lăsat intrarea liberă la partida programată marți, 18 august, de la ora 17:30. După primele trei etape din Liga 2, Rm. Vâlcea e pe locul 12, cu 4 puncte, în timp ce Chindia este pe poziția a 7-a, cu 6 puncte.

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Anul trecut, Chindia s-a făcut de râs la Băicoi

În sezonul trecut, când echipa era pregătită de Ilie Poenaru, Chindia Târgoviște a ieșit rușinos din Cupa României Betano. Dâmbovițenii au fost eliminați încă din turul al 3-lea. În august 2025, Chindia s-a făcut de râs la Băicoi, acolo unde a pierdut cu scorul de 2-3. Acum, sub comanda lui Nicu Croitoru, Chindia s-a calificat în play-off după ce, în turul 3, a obținut o victorie dramatică, scor 2-1, pe terenul celor de la Flacăra Moreni, golul victoriei fiind marcat în prelungiri.

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  • 12.000 de locuri are stadionul din Zăvoi pe care se va juca Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște
  • 9 ani au trecut de la ultima confruntare directă dintre cele două formații
2,00 este cota Betano pentru „2 solist” la Rm. Vâlcea - Chindia Târgoviște
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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