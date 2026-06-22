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Ce nebunie! Leo Messi, printre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur. Schimbare majoră pe Polymarket

Lionel Messi, printre favoriții la câştigarea Balonului de Aur după golurile marcate la Campionatul Mondial. Polymarket a cunoscut o schimbare majoră.
Iulian Stoica
22.06.2026 | 22:50
Ce nebunie Leo Messi printre favoritii la castigarea Balonului de Aur Schimbare majora pe Polymarket
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Leo Messi, printre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur. Schimbare majoră pe Polymarket. Foto: Colaj Fanatik / Profi Media
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Turneul final din 2026 reprezintă, cel mai probabil, ultimul dans al lui Lionel Messi la o Cupă Mondială. Chiar înainte de a împlini 39 de ani, miercuri, pe 24 iunie, starul sud-american și-a asigurat un cadou aniversar important: cinci goluri marcate în doar primele două partide. Prin aceste reușite de excepție, căpitanul Argentinei a reintrat în cărți pentru Balonul de Aur.

Leo Messi, printre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur

Campioana mondială en-titre, Argentina, a început extrem de bine turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Primul meci, cel contra Algeriei, a fost adjudecat cu 3-0, în timp ce partida cu Austria a fost câștigată cu 2-0. Lionel Messi a ieșit la rampă în ambele cazuri, reușind să marcheze toate cele cinci goluri.

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La Campionatul Mondial din 2022, Lionel Messi a ieșit jucătorul turneului, Argentina reușind să obțină cel mai dorit trofeu din lume. În urma acestei performanțe, atacantul a primit al optulea Balon de Aur din carieră, în 2023. Cum debutul de la turneul final este unul de vis, jucătorul a intrat din nou în cursă pentru cea mai importantă distincție individuală.

Schimbare majoră pe Polymarket după Argentina – Austria 2-0

Interesant este că lupta pentru Balonul de Aur a cunoscut o turnură impresionantă după Argentina – Austria 2-0. Favorit la trofeu este, în acest moment, Harry Kane, atacantul englez fiind văzut cu o șansă de 33%. După starul lui Bayern Munchen se mai află Lamine Yamal (13%), Kylian Mbappe (12%), Michael Olise (9%), Ousmane Dembele (9%) și nimeni altul decât Lionel Messi.

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Starul argentinian a urcat în clasamentul favoriților, iar pe Polymarket este văzut cu o șansă de 8%. Dacă elevii lui Lionel Scaloni vor reuși să se impună și de această dată la Campionatul Mondial, iar Messi va marca în continuare, este foarte probabil ca jucătorul de la Inter Miami să urce în topul pentru Balonul de Aur.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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