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Universitatea Craiova a declanșat o adevărată nebunie în rândul românilor din Anglia! Joi, 26 noiembrie, pe Amex Stadium, oltenii vor avea parte de o susținere impresionantă la confruntarea cu Brighton, din Conference League. Cele aproximativ 2.000 de bilete destinate suporterilor Științei s-au epuizat în doar 20 de minute, însă emulația din jurul echipei este mult mai mare. Fanii se organizează pe rețelele de socializare, pun la cale deplasări cu autocarul din diferite colțuri ale Angliei și încearcă să facă rost de ultimele bilete disponibile.

Oltenii din Anglia se mobilizează pentru Brighton – Universitatea Craiova! Liverpool, Manchester și Birmingham, puncte de întâlnire

Distanțele nu mai contează atunci când joacă Universitatea Craiova. Pentru românii stabiliți în Marea Britanie, confruntarea de joi seară reprezintă o ocazie rară de a-și vedea echipa de suflet chiar în țara în care trăiesc și muncesc. În ultima săptămână, grupurile de Facebook ale suporterilor olteni au devenit adevărate centre de organizare a deplasării la Brighton. Se caută soluții de transport, se stabilesc puncte de întâlnire și se fac calcule pentru ca deplasarea să fie cât mai accesibilă.

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Unul dintre suporteri, spre exemplu, angajat al unei firme de transport din Preston, a venit chiar cu inițiativa de a închiria un autocar pentru fanii Științei. Mai mult, acesta va fi unul dintre șoferii care îi vor conduce pe olteni spre Brighton. Costul închirierii autocarului este de 2.300 de lire sterline, iar acesta încearcă să strângă minimum 40 de persoane.

„Bună ziua. Organizez transport pentru meciul echipei noastre din Conference League, de pe data de 26.11.2026, Brighton – Universitatea Craiova. Prețul pentru a închiria un autocar costă 2.300 de lire și trebuie să fim minimum 40 de persoane. Asta ar duce la 57,5 lire de persoană, iar cu cât suntem mai mulți, prețul pe persoană va scădea.

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Țin să menționez că lucrez la o firmă de autocare în Preston, iar eu voi fi unul dintre șoferi în ziua meciului. Prețul include doar transportul, nu și biletul la meci. Locațiile unde ne vom întâlni vor fi Liverpool sau Manchester și Birmingham, locațiile exacte le vom stabili împreună. Eu nu voi avea niciun profit din asta, dar cred că dacă închiriem un autocar va fi mai ieftin și simplu pentru toată lumea”, este mesajul publicat de unul dintre suporterii Universității Craiova.

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2.000 de bilete vândute în 20 de minute, dar oltenii continuă goana după tichete

Dacă transportul poate fi rezolvat, adevărata problemă a suporterilor rămâne accesul pe stadion. Cele puse la dispoziția fanilor Universității Craiova pentru confruntarea cu Brighton s-au epuizat în doar 20 de minute de la punerea în vânzare! Cererea a fost, însă, mult mai mare, iar cu doar câteva zile înaintea partidei de pe Amex Stadium, numeroși suporteri continuă să caute soluții pentru a ajunge în tribune.

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„Salut! Este cineva în Brighton care mă poate ajuta cu două bilete la meciul de pe 26 noiembrie?”, este unul dintre mesajele apărute pe grupurile dedicate oltenilor din Marea Britanie. Orice bilet devenit disponibil poate reprezenta o șansă pentru cei care nu au prins tichete în cele 20 de minute în care acestea s-au aflat la vânzare: „Salutare! Am de vânzare patru bilete la meciul Craiovei, la tribună, pe mijloc. Noi nu mai putem ajunge. DM pentru detalii”, a transmis un alt suporter.

Cât costă „viza” pentru Anglia? Suporterii Craiovei trebuie să plătească 20 de lire sterline

trebuie să știe că intrarea în Marea Britanie presupune respectarea unor reguli diferite de cele aplicabile călătoriilor în majoritatea statelor Uniunii Europene. Pentru o deplasare turistică de scurtă durată, cetățenii români nu au nevoie, în mod obișnuit, de o viză clasică. În schimb, trebuie să obțină ETA (Electronic Travel Authorisation), o autorizație electronică de călătorie introdusă de autoritățile britanice.

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Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Guvernului Marii Britanii, costul unei ETA este de 20 de lire sterline pentru fiecare persoană. Această sumă se adaugă cheltuielilor pentru biletul la meci, transport și cazare. Taxa se achită individual, inclusiv pentru copiii care călătoresc alături de părinți.

Autorizația ETA este valabilă timp de doi ani sau până la expirarea pașaportului, dacă acesta expiră mai devreme. În această perioadă, titularul poate efectua mai multe călătorii în Marea Britanie, în condițiile prevăzute de autorități. Astfel, suporterii Universității Craiova care obțin autorizația pentru deplasarea la Brighton o vor putea utiliza și pentru alte vizite în Regatul Unit, atât timp cât aceasta rămâne valabilă.

Cum obții autorizația ETA pentru Brighton – Universitatea Craiova. Pașii pe care trebuie să-i urmeze suporterii

Procedura de obținere a autorizației electronice este relativ simplă și se desfășoară online. Suporterii olteni nu trebuie să se prezinte la ambasadă pentru o solicitare obișnuită de ETA. Cererea poate fi depusă prin aplicația oficială „UK ETA”, disponibilă pentru telefoanele mobile compatibile, sau direct pe site-ul Guvernului britanic.

Pentru a solicita autorizația, sunt necesare:

Pașaportul valabil cu care suporterul urmează să călătorească în Anglia;

O adresă de e-mail, pe care va fi comunicată decizia;

O fotografie a feței solicitantului, realizată conform instrucțiunilor;

Un card bancar sau o altă metodă de plată acceptată, pentru achitarea taxei de 20 de lire sterline.

Suporterii trebuie să acceseze platforma oficială, să introducă informațiile solicitate, să parcurgă verificarea identității și să achite taxa. Site-ul oficial pentru obținerea autorizației este https://www.gov.uk/eta/apply.