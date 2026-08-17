Ce nebunie! Se pregătește bomba pe piața transferurilor: Messi – Suarez – Neymar

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După ce Lionel Messi a plecat de la PSG la Inter Miami, David Beckham i-a format mediul perfect superstarului argentinian cât să nu ducă dorul Europei sau al performanței. Lotul formației din MLS a fost format exclusiv din foști colegi ai octuplului câștigător de „Balon de Aur” și din fotbaliști sud-americani, în general argentinieni. Un fost fotbalist brazilian a dezvăluit că are informații despre transferul lui Neymar la Miami.

Inter Miami reîntregește tridentul legendar al Barcelonei? David Beckham vrea să dea lovitura

După experiența eșuată din Arabia Saudită, Legendara echipă care i-a format pe Pele, Neymar și Robinho se află într-o situație critică, iar fosta extremă a Barcelonei a pus umărul la salvarea de la retrogradare în sezonul precedent.

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În noua stagiune, Santos se află din nou pe loc retrogradabil, iar la finalul competiției, indiferent de deznodământ, starul brazilian ar putea să schimbe din nou campionatul. David Beckham își dorește să-l aducă în SUA, la Inter Miami, acolo unde ar reîntregi celebrul trident „MSN” (n.r. – Messi, Suarez, Neymar). Informația vine de la un fost mijlocaș al naționalei Braziliei, Felipe Melo:

„Am vorbit cu un prieten de-ai mei, care mi-a mai dezvăluit niște informații adevărate despre Santos anterior. Spre exemplu, el mi-a spus prima dată că Gabigol (n.r. – Gabriel Barbosa) revine la Santos și așa s-a întâmplat. El mi-a spus că Neymar va juca pentru Miami, începând cu luna ianuarie. Dacă se va întâmpla, să știți că la mine ați auzit-o prima dată. Haideți să așteptăm și vom vedea ce se întâmplă”, a spus Felipe Melo într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

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Neymar ar fi al cincilea fost jucător de la Barcelona care ajunge la Inter Miami

În ultimii ani, Inter Miami s-a transformat în „cimitirul elefanților” de la FC Barcelona. Odată cu Leo Messi, în MLS au ajuns Sergio Busquets și Jordi Alba, iar la doar un an distanță Luis Suarez li s-a alăturat. De asemenea, Javier Mascherano, fost fotbalist argentinian al Barcelonei, a fost antrenorul echipei.

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Recent, echipa patronată de David Beckham s-a întărit în zona mediană, mai ales după ce . Rodrigo de Paul și Casemiro fac pereche la mijlocul terenului în prezent, iar cu acest duo Inter Miami vrea să atace un al doilea titlu consecutiv. Având în vedere nivelul scăzut din MLS, un atac cu Messi, Suarez și Neymar ar putea face ravagii, mai ales că ar fi susținut de un mijloc solid.