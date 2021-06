Ce nebunie vor să facă englezii dacă se impun la Euro 2020: “Şi România a făcut-o”

Deși sunt obligați să obțină victoria în fața Cehiei pentru a fi siguri de calificarea în optimile Campionatului European, fotbaliștii din lotul naționalei Angliei se gândesc deja la marea finală. Ba chiar sunt gata să facă o nebunie, pe modelul naționalei României la .

Hagi, Popescu, Petrescu și toți ceilalți membri ai Generației de Aur au promis la acea vreme că își vor vopsi cu toții părul blond dacă vor reuși să depășească faza grupelor. Și s-au ținut de cuvânt. Elevii lui Gareth Southgate duc, însă, pariul la un alt nivel.

Vor repeta isprava doar în cazul unui succes în ultimul act al competiției, care se dispută chiar la ei acasă pe Stadionul Wembley din Londra. Mai trebuie doar ca autoritățile britanice să ajungă la un consens cu UEFA în privința ridicării restricțiilor impuse în contextul pandemiei Covid-19. În caz contrar, rămâne varianta Budapesta.

„Le-am spus tuturor că, dacă o să câștigăm trofeul, trebuie să ne vopsim toți ca mine și jucătorii au fost de acord. Dacă vom triumfa, sperăm să ne vedeți pe toți cu aceeași tunsoare.

