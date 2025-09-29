Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a anunțat, luni, , după decesul a șapte copii în urma infecției cu bacteria Serratia Marcescens. Cătălina Ionescu, managerul spitalului, ocupa această funcție cu un mandat provizoriu, fiind în funcție de doar trei luni. Acest lucru denotă probleme mult mai vechi, și chiar ministrul sănătății a caracterizat că situația administrativă și procedurală drept „un haos”.

Achiziție de produse suspecte pentru secția ATI

Controlul Curții de Conturi al Spitalul de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași a început în luna octombrie a anului trecut ca urmare a unor „petiții primite” de către instituție, deci cu mult înaintea tragediei din aceste zile. Deși controlul a vizat mai multe aspecte concrete, precum un concurs de angajare pe un post de șef-serviciu sau derularea contractului de curățenie, raportul Curții scoate la iveală mai multe nereguli în ceea ce privește modul în care spitalul a fost condus în ultimii ani.

Una dintre probleme vizează achiziția unor materiale sanitare chiar pentru secția ATI a Spitalului Sf. Maria, Potrivit raportului Curții, în luna mai a anului 2023, spitalul din Iași a încheiat un acord cadru pe o perioadă de doi ani cu o firmă din Iași pentru livrarea mai multor materiale sanitare. Caietul de sarcini include în momentul achiziției. Printre aceste era și produsul cateter venos central dublu Lumen HD 6.5 FR.

Raportul precizează că, în cadrul acestui acord cadru, în luna septembrie, spitalul a cumpărat 20 de bucăți din acest produs, și că Produsele livrate au avut însă altă marcă decât cea pentru care a fost acceptată oferta câștigătoare la licitație, fapt pe care spitalul nu trebuia să-l accepte, potrivit documentului curții.

Mai mult, raportul menționează că unul dintre medicii spitalului a reclamat că aceste produse sunt proaste calitativ în urma tratamentului unui pacient. Informația ajunge chiar la conducerea spitalului la începutul lunii septembrie, însă nu doar că nu este luată nicio măsură, dar unitatea sanitară comandă încă 9 bucăți ale aceluiași produs – diferit de cel ofertat inițial.

„Gestionarea deficitară a situației semnalate de medic privind calitatea necorespunzătoare a materialului utilizat în tratamentul unui pacient. Astfel, deși situația a fost semnalată către conducerea spitalului în data de 09.09.2024, la acea dată fiind încă pe stoc 15 buc de catetere venos central dublu lumen HD 6.5 FR, ulterior, în data de 20.09.2024 s-au transferat către secția ATI 10 buc, iar în datele de 19.09.2024 și 23.09.2024 se achiziționează alte 9 bucăți, materialele aduse de furnizor fiind tot ale altui producător decât cel ofertat și câștigat la licitație și pentru care a fost semnalată calitatea necorespunzătoare”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Telefoane primite gratis, intrate în posesie personală

Un alt element ce apare în raportul Curții vizează faptul că bunurile primite cu titlu gratuit nu au fost înregistrate în evidența contabilă. În acest caz este vorba de circa 80 de telefoane mobile Iphone și Samsung.

Raportul Curții de Conturi menționează că în anul 2021 a fost încheiat un contract de servicii de telefonie mobilă, în cadrul căruia au fost acordate gratuit două telefoane Iphone, cu valoarea totală de 6.100 lei. A urmat apoi un alt contract subsecvent prin care s-au achiziționat 79 de pachete de servicii pentru o perioadă de 24 de luni, pachete ce includeau și telefoanele mobile.

Toate aceste telefoane însă apar în inventarul unității medicale cu valoarea zero.

„Conform Listei de inventar telefoane mobile/terminale central telefonică întocmită în data de 05.11.2024, în gestiunea serviciului Informatică sunt 81 de terminale pentru centrala telefonică (Iphone/Samsung) cu valoare contabilă/de inventar 0”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Post de conducere pentru un pensionar MAI

La finalul anului 2022, conducerea Spitalului Sfânta Maria din Iași a înființat un serviciu privat pentru situații de urgență propriu, sistem ce avea în organigramă două posturi, unul de conducere și unul de execuție. Postul de conducere este ocupat câteva săptămâni mai târziu de către un candidat selectat în urma unui proces de recrutare.

Raportul Curții menționează că deși Hotărârea Consiliului Județean în cauză menționează că aceste funcții din serviciul privat de urgențe pot fi ocupate de către personalul propriu încadrat pe alte funcții, conducerea unității sanitare a ales să organizeze un concurs de ocupare a postului de șef-serviciu. Mai mult, în cadrul acestui concurs, nu ar fi fost respectate toate cerințele legale.

Spre exemplu, potrivit raportului curții, nu a fost realizată o evaluare a personalului pentru aptitudini fizice, așa cum prevede legislația în cauză. Mai mult, la dosarul candidatului declarat câștigător, un pensionar din MAI, cu pensie anticipată, exista o adeverință de la medicul de familie cu privire cu privire la un cod de boală – 651 – „dar fără a exista documente privind

clarificarea acestei situații raportat la cerințele postului, respectiv faptul că personalul serviciilor private trebuie să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic”.

Documentul precizează apoi că în anul 2023 această persoană numită la conducerea serviciului pentru situații de urgență P1, numire care s-a făcut pe baza unui contract de muncă nul, a încasat un salariu brut de peste 138.000 lei. Mai mult, chiar potrivit celor de ISU, acest serviciu privat de urgență nu deținea aviz de înființare și nici aviz pentru sectorul de competență.

„Privind serviciul privat pentru situații de Urgențe. 1. La nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași nu este constituit serviciu privat pentru situații de urgență tip P1 care să dețină aviz de înființare și aviz pentru sector de competență (obligatoriu la clădiri pentru sănătate cu mai mult de 300 de paturi conform art.37(1)b din OMAI 75/2019)-pentru care Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sf Maria” Iași a fost sancționat cu amendă de 10.000 lei”, este concluzia unui control al ISU, realizat la puțin timp după ce spitalul din Iași îl angajase pe fostul cadru MAI la conducerea serviciului de urgență.

Nu a fost angajat personal pentru curățenie

Dacă conducerea spitalului din Iași a organizat un concurs pentru un post pentru care nu trebuia să facă acest lucru, nu același lucru s-a întâmplat și cu personalul pentru curățenie. Astfel, în anul 2023, conducerea spitalului a făcut demersuri pentru deblocarea unor posturi vacante pentru personal auxiliar (îngrijitoare, muncitori). Demersurile veneau în contextul măsurilor de austeritate din acel an, prin care fuseseră înghețate angajările la stat.

În 2024 spitalul a primit aprobare pentru scoaterea la concurs a 30% din posturi (5 din 17 cerute), însă nu a mai angajat pe nimeni, preferând în schimb să externalizeze serviciile de curățenie.

„Deși s-a primit aprobare pentru scoaterea la concurs a 30% din numărul de posturi solicitat (5 posturi raportat la numărul de posturi solicitate, respectiv 17), în anul 2024 la nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria nu s-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor deblocate din cadrul compartimentului Sector comun (îngrijiri-curățenie) și nici nu au fost prezentate documente din care să rezulte justificări pentru necontinuarea demersurilor inițiate, optându-se pentru externalizarea integral a serviciilor de curățenie spații interioare/exterioare”, se arată în raportul Curții.

Documentul notează că unitatea sanitară a plătit pentru aceste servicii, pentru două luni în perioada 24 ianuarie – 21 martie, nu mai puțin de 355.682 lei. Mai exact, unei firme care a asigurat serviciile de curățenie cu 6 persoane. Practic, vorbim de o sumă de zece ori mai mare decât dacă și-ar fi angajat propriul personal, raportul curții menționând că venitul brut lunar maxim al unui angajat din Sectorul comun a fost de 6.101 lei.

„Deși reprezentanții spitalului susțin că `am procedat la contractarea temporară a serviciilor de curățenie deoarece nu ne încadram în cuantumul de 30% pentru angajarea tuturor persoanelor necesare pentru acest serviciu`, nu au fost prezentate analizele efectuate în susținerea necesității externalizării integrale a serviciilor de curățenie”, se arată în raportul citat.