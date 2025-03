Ce nereguli a găsit Piedone într-un magazin de mezeluri din Argeș. Șeful ANPC a fost șocat. ”Coaste de porc de pe timpul lui Decebal”

Controalele ANPC continuă în toată țara. Recent, inspectorii ANPC împreună cu Cristian Popescu Piedone au ajuns la un magazin din Argeș, care comercializa mezeluri. Descoperirea de acolo a reușit să îl lase fără cuvinte pe șeful ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început verificarea mai multor unități comerciale din întreaga țară. De data asta, au ajuns în județul Argeș. Aici, printre cele supuse verificărilor s-au numărat brutăria ”Dani” din Bascov și magazinul de mezeluri ”Rador” din Pitești.

Președintele ANPC a descoperit mai multe nereguli în unitățile comerciale verificate. Unele dintre ele l-au lăsat fără cuvinte. În magazinul de mezeluri, Piedone a găsit sute de kilograme de carne mucegăită, expusă în vitrină pentru a fi comercializată.

”Peste 600 de kilograme de carne compromisă, mucegăită, expusă la vitrină, lângă produse proaspete. În congelator s-au găsit peste 150 kg de carne despre care ei spun că este mâncare pentru câine, ținută lângă mâncarea pentru oameni. Este peste puterea imaginației. Coaste de porc de pe timpul lui Decebal.”, a fost reacția președintelui ANPC.

Mizerie de nedescris a fost și la o brutărie din Argeș, verificată de inspectorii ANPC

După descoperirea făcută în magazinul de mezeluri, și a mers la brutăria de peste stradă. Aici, lucrurile au fost similare. Mizerie peste tot și produse ținute în condiții neigienice.

”Peste drum, dacă vreți, puteți vedea o infecție de nu vă puteți imagina. În față frumos expuse și în spate – otrăvire efectivă a populației.”, a spus Piedone.

Șeful ANPC a găsit și locații unde totul a fost în regulă, iar normele impuse au fost respectate. Piedone a promis că va reveni în locațiile sancționate unde au fost descoperite neregulile, pentru a verifica dacă sunt respectate regulile impuse.

”Pe unde am trecut am și lăudat, dar am și dispus măsurile de închidere. Șase luni pentru a se remedia problemele, dacă mai vor să deschidă. Și mă voi deplasa personal pentru deschidere.”, a conchis șeful ANPC.